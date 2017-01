Riera afirma que la publicación de las listas de espera se realiza de acuerdo a la ley

se está realizando de acuerdo a lo que estipula la legislación vigente.

"No ha habido ninguna manipulación listas de espera, se lo garantizo", ha dicho Riera en su comparecencia en la comisión de la Junta General del Principado de Asturias que investiga las listas de espera en la sanidad asturiana.

Su afirmación, sin embargo, ha sido rebatida por el diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova, quien ha insistido en que el decreto de 2003 por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud establece que las comunidades autónomas han de informar del número de los pacientes no estructurales de cirugía y de los tiempos de espera, cuestiones de las que Asturias no da cuenta en sus tablas.

"El decreto lo dice claramente, están obligados a dar esos datos, no hacerlo es una ilegalidad", le ha reprochado Vilanova a Riera, quien, sin embargo, ha insistido en que el Gobierno asturiano cumple "escrupulosamente" la normativa para publicaciones de lista sde espera. "Si quiere que publiquemos más cosas, no hay problema en estudiarlo", le ha respondido a Vilanova.

A preguntas de los diputados, Riera ha negado que exista ningún 'maquillaje' en la publicación de listas espera, aunque ha admitido que pueda haber algún error puntual porque se trata de millones de datos que se incorporan al sistema informático. Tampoco considera que haya privilegios ni falta de control en todo el proceso desde el que los pacientes entran en lista hasta que son intervenidos.

Al ser preguntado por la falta de publicación de datos entre 2014 y 2015, Riera

ha dicho que desconoce las causas de que no se publicaran entonces. "Aunque me interesa mucho el tema como ciudadano, no estaba al tanto, porque no tenía yo mucho interés. Desconozco si se publicaban y por qué dejaron de publicarse. Lo que puedo decir es que desde que nosotros llegamos es que hemos intentado cumplir con lo que el consejero ha dicho, que es un elemento importante de comunicación en salud cara a los ciudadanos", ha apuntado, insistiendo en la idea de que ahora se están publicando todos los meses.

