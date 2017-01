El Ayuntamiento "sistematiza" y "criba" las tarjetas de aparcamiento para poner fin al "galimatías" existente

El concejal de Seguridad Ciudadana de Oviedo, Ricardo Fernández (PSOE), ha manifestado que el Ayuntamiento ha "sistematizado" la concesión de las tarjetas de aparcamiento y circulación por las zonas

peatonales por el "galimatías" que hasta ahora era este procedimiento que realiza la Policía Local.

El edil ha ofrecido una rueda de prensa para salir al paso de las noticias aparecidas en prensa que informaban de que jueces o empresarios gozaban de tarjetas de autorización para aparcar gratuitamente en las zonas azules (ORA) de la capital asturiana.

Fernández ha detallado que se está realizando "un control y una criba" para determinar "con exactitud" el número de tarjetas que han existido. En ese sentido, ha explicado que la Policía Local hasta ahora sólo le ha ofrecido "estimaciones" sobre el número y tipo de autorizaciones. Así, el concejal ha destacado que los primeros "datos fidedignos" sobre estas tarjetas corresponden "al inicio de este año" con un listado 1.031 tarjetas y con 22 nuevas autorizaciones dadas de alta en 2016.

Ricardo Fernández ha apuntado que los criterios para otorgar estas tarjetas están en la ordenanza municipal, pero que desde su área se trata de "perfeccionar y ajustar" estos criterios para alejar cualquier "sospecha colectiva" a la vista del "número excesivo" de autorizaciones que existían.

En ese sentido, ha informado que la Policía estima que desde 2012 se ha reducido su número en un 50%. No obstante, no se conoce que parte de esta "reducción de más de mil" tarjetas corresponde a las no renovadas, a las caducadas o a las que no se renovaron por "no cumplir los criterios" para ser otorgadas.

Para conseguir que el procedimiento administrativo de concesión responda plenamente a la normativa, el equipo de Gobierno aprobará un decreto fijando claramente estos criterios legales para evitar que se genere "cualquier confusión o tipo de duda".

Interrogado por los medios por la autorización concedida a un juez del Tribunal Superior de Justicia para aparcar en zona azul (de la ORA), Ricardo Fernández ha contestado que el jefe de la Policía Local le ha trasladado que el criterio para esta concesión fue por "motivos de seguridad".

El edil ha terminado reconociendo que el no lo "compartía", aunque se deberá ver "la totalidad" de este tipo de tarjetas que permiten aparcar gratuitamente en la zona azul para comprobar si se aplicó el criterio "erróneamente". Además, ha asegurado que habrá que comprobar "si existen otras" autorizaciones similares y "desde cuándo y por qué" fueron concedidas.

