El PP, contrario a la apertura del aparcamiento de Las Mestas como parking público

Cosmen, en rueda de prensa en el Consistorio, ha explicado que el aparcamiento se abrió este pasado lunes al público en general, en horario de 17.00 a 21.30 horas. La edil ha recalcado que en se ha hecho un documento de cesión al Grupo Cultural Covadonga, aunque no se limita el uso a los socios de esta entidad.

Asimismo, ha dicho no ver la necesidad de que se mantenga abierto por la cercanía de los aparcamientos de El Molinón y el Piles. Ha indicado, además, que no entiende por qué no lo gestiona la Empresa Mixta de Tráfico como el de Peritos.

