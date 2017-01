"Yo no he visto a nadie tener privilegios en listas de espera", dice el exgerente del Sespa

Al ser preguntado por el diputado de Podemos, Andrés Fernández Vilanova, sobre si tenía conocimiento de algún gestor sanitario asturiano que haya sido operado en el servicio de Urología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Súarez se ha referido únicamente a su caso propio. "Si, yo me operé en el HUCA", ha admitido. Cuando Vilanova le ha planteado si había visto trato de favor a algún gestor, Suárez ha dicho que no y que se toman las decisiones por motivos clínicos.

El exgerente del HUCA también ha explicado las razones de que no se publicasen los datos de las listas de espera entre 2014 y 2015. Ha dicho que esa circunstancia se debió a la implantación de dos sistemas informáticos, como el

Millennium en el HUCA y el Selene en el Hospital de Cabueñes, en Gijón. "La prudencia indicaba que no era adecuado dar datos inexactos", ha argumentado.

Ha dicho que el Ministerio de Sanidad dio por buenas los motivos que Asturias alegó para no publicarlas, en base a las citadas causas, pero no aclaró por qué no se publicaron después. En cualquier caso ha dicho que las causas de la no publicación ya habían sido explicadas al Parlamento asturiano por el anterior consejero, Faustino Blanco. En más de una ocasión.

Ha rechazado en su comparecencia las acusaciones de 'politización' del sistema sanitario asturiano en lo que se refiere a los altos cargos. El diputado de Ciudadanos, Armando Bartolomé, le dijo que tal parece que haya que ser del PSOE o de UGT para llegar a tener esas responsbilidades. Sin embargo, Suárez ha respondido que él no es ni del PSOE ni de UGT.

No obstante, ha apuntado que la sanidad es suficientemente importante como para limitarse a recurrir a 'gestores profesionales', porque es necesario una cierta sensibilidad. "No entendería que alguien que gobierna nombrase en un centro de gasto a alguien con ideas diferentes", ha señalado, añadiendo que él, aunque no tenga carnet de un partido, sí tiene "ideas".

Por lo que se refiere a la problemática de las listas de espera, Tácito Virgilio Suárez, se ha referido a factores que influyen en Asturias, como son la frecuentación, con un importante volumen de usuarios que acude a los centros. En segundo lugar se ha referido al papel que juegan los médicos, que puede modular las situaciones. "Cinco médicos pueden hacer las cosas de cinco maneras diferentes", ha señalado, y ha dicho que ellos siempre pueden alegar que son los últimos responsables de la salud del paciente.

Como último factor, el exgerente del Sespa se ha referido a la producción y el rendimiento de los recursos de la sanidad asturiana. "¿Rinden lo que tienen que rendir los quirófanos? ¿Y las consultas?", se ha preguntado.

