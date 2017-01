Eixo Atlántico pide por carta a Feijóo que "haga valer su peso" para exigir las infraestructuras ferroviarias a Fomento

Adjuntos a la carta, según ha indicado la entidad, el Eixo Altántico ha remitido varios informes, uno de ellos presentado recientemente en Monforte y en el que ha participado, para su elaboración, el expresidente socialista Fernando González Laxe, y el que fuera director xeral de Mobilidade en su primer gobierno, Miguel Rodríguez Bugarín.

Las peticiones de esta entidad son, en síntesis, completar la conexión ferroviaria Vigo-Tui, la denominada salida sur de Vigo; la conexión ferroviaria Lugo-Ourense y la conexión ferroviaria Monforte-Palencia, que se incluyó en el informe sobre el puerto seco de Monforte que recientemente se dio a conocer y en el que se incluye un análisis de las posibilidades de esta plataforma si se mejora la conexión por tren.

En su misiva dirigida al presidente de la Xunta, que tiene fecha del 30 de enero, Vázquez Mao advierte de que "es cierto que el AVE es una prioriodad, pero no es menos cierto que constituye una tomadura de pelo colectiva que se ha producido en los últimos 25 años por parte de todos los Gobiernos de España, incluyendo los 12 años de gobierno de su partido (por el PP), lo que representa el 50% de esta ópera bufa".

Así, hace notar que, a día de hoy, "el AVE no ha entrado en Galicia", una situación que "sería inimaginable" que se diese de forma similar en Euskadi o en Cataluña, "por citar un ejemplo de gobiernos combativos en la defensa de sus intereses", añade el secretario del Eixo.

INVERSIONES

Además, en su carta, asegura que "no es cierta" la afirmación de que la inversión prevista en los presupuestos para el AVE gallego "no permitía cubrir otras inversiones dado su volumen", y lo desmiente sobre la base de que una cuestión es la partida reservada y otra la que se ejecutó. "Continuamente hemos visto como el dinero presupuestado no era ejecutado y se volvía a presupuestar total o parcialmente en los presupuestos del año siguiente, vendiéndose como si fuera una nueva inversión", ha censurado.

Vázquez Mao critica además, en la misiva, que "tampoco es creíble que la paralización de algunos tramos tenga que ver con la situación política que vivió España durante casi un año, porque los contratos estaban firmados y el Gobierno lo único que tenía que hacer era cumplir la ley".

Por ello, para el secretario del Eixo, la "presión para ejecutar el AVE no puede ser considerada un logro, sino una obligación del Gobierno". "Galicia tiene el derecho y la obligación de reclamar que se complete el mapa ferroviario", sentencia.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.