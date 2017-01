Una reportera española le pide a Rossi que sea el padre de sus hijos y él acepta

La reportera del programa Vaya tela de Canal Sur Déborah Serendipity consiguió gracias a una desenfadada entrevista colarse en la prensa deportiva italiana al preguntarle al piloto de MotoGP Valentino Rossi si algún día sería el padre de sus hijos.

La periodista, en tono de comedia se mostraba ya emocionada al comenzar la presentación de las motos y el equipo de Rossi para el próximo campeonato: "¿A quién han enviado para cubrirlo? A mí, ¿por qué? Porque ahí está el futuro padre de mis hijos", decía con Rossi sobre el escenario, detrás de ella.

Ya durante la entrevista, la reportera decía a cámara ante un sonriente Rossi: "No me lo voy a creer que me encuentro con mi piloto favorito", ante la risa del piloto, insistía, asegurando: ""Es de verdad, no quiero tocarle porque si no va a decir tú vete".

Rossi en seguida entendió el tono gracioso de la entrevista y le aseguraba a la reportera que sí, que era él de verdad y que estaba allí. Después de algunas preguntas sobre el mundial y la posibilidad de ganarlo, la repotera hacía la pregunta que ha hecho viral su entrevista:

"Ya que tengo a Valentino Rossi, la vida es muy corta y nunca sabes lo que te puede pasar, ¿algún día se puede llegar a ser la madre de tus hijos?", le dijo al piloto, que entre risas le respondía que sí, pero que habría que "esperar un poco, unos dos o tres años".

Eso sí, el campeón del mundo exigía fidelidad a la joven: "pero tú también tienes que esperar si yo espero". Para acabar de establecer la relación, Déborah Serendipity le daba buenas referencias a Rossi: "Además te pueden hablar muy bien de mí, tenemos un amigo en común, que es Pablo Nieto" (team manager de Rossi).

"Si eres amiga de Pablo Nieto ya lo entiendo todo", bromeaba Rossi. A raíz de la entrevista numerosos medios italianos especializados en deporte recogían en sus ediciones digitales la curiosa entrevista.