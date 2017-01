Los sindicatos paralizan la negociación con la Junta sobre la reordenación sanitaria andaluza

Las negociaciones para una nueva reordenación sanitaria en Granada no están siendo un camino fácil ni exento de polémica. No en vano, los sindicatos UGT, CC OO, CSIF y Satse dieron este lunes plantón a la Junta al no presentarse a la reunión que tenían prevista por la mañana con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), todo ello tras haber dado por rotas las negociaciones el pasado viernes.

Los sindicatos creen que la Junta ya no negocia en base a dos hospitales completosSegún las organizaciones sindicales, la Administración había reiterado en todo momento que el marco negociador "no podía ser otro que el de dos hospitales completos con carteras de servicios diferenciadas, con urgencias finalistas, entendiendo por completo que cuenten al menos con las mismas carteras de servicios que existían" antes de la fusión hospitalaria. Sin embargo, en opinión de los sindicatos, "esto no es lo que estuvo transmitiendo" la Junta en las reuniones técnicas de los últimos días y, ante un escenario de "confusión", han decidido retirarle su confianza.

La Junta, por su parte, asegura que continúa trabajando en la reordenación y que la principal prioridad pasa por "diseñar un modelo en la línea de dos hospitales completos con urgencias finalistas". La dirección gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Granada ha manifestado su interés en que el acuerdo inicial firmado con los sindicatos a finales del pasado año "siga en pie".

Y ha mostrado su confianza en que los agentes sociales regresen a las negociaciones una vez que el nuevo mapa hospitalario esté diseñado. Cabe recordar que el Sindicato Médico Andaluz y Usae, además del médico Jesús Candel, Spiriman, yase descolgaron de dicho documento, al considerar que difería "sustancialmente" de uno anterior firmado en noviembre.

El propio consejero de Salud, Aquilino Alonso, se mostró este lunes convencido de "estar ya en la fase final" de la reorganización sanitaria. El responsable del ramo señaló que espera que "esta semana" se establezcan las propuestas de las juntas facultativas y de Enfermería para "volvernos a sentar con los sindicatos".

Nuevas protestas

Jerez de la Frontera también se ha unido a las protestas contra los "recortes"Alonso realizó estas declaraciones tras la inauguración de un nuevo centro de salud en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde el pasado domingo se manifestaron unas 5.000 personas (según datos de la Policía Local) en contra de los "recortes sanitarios" de la Junta.

La protesta estuvo promovida por un ciudadano, Javier Fernández, después de que su mujer fuera atropellada en un paso de peatones y tuviera el pasado día 10 y tuviera que esperar "casi una hora" a que llegara la ambulancia.

Mientras, Spiriman ha convocado una concentración el 3 de febrero, frente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la que presentará la nueva Asociación Justicia por la Sanidad, junto al jurista Carlos Castresana.

