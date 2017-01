Así será el 'salvaje' spot de Mercedes-Benz en la Super Bowl

La Super Bowl es uno de los grandes eventos deportivos a nivel mundial. El próximo domingo, Patriots y Falcons se disputarán el título anual de campeón de fútbol americano con millones de miradas puestas sobre el estadio NRG en Houston, Texas. Esa atención que consiguen acaparar las finales de fútbol americano suelen aprovecharse para organizar masivas actuaciones musicales y emitir spots de grandes compañías. Uno de ellos tendrá un progatonismo repartido: Peter Fonda y el Mercedes-Benz AMG GT Roadster.

Un spot en la Super Bowl es algo más que un simple anuncio de televisión. En este caso, será una breve historia que dirigirán los cinematográficos y oscarizados hermanos Coen (autores de películas como 'El gran Lebowski' o 'No es país para viejos') que unirá al mítico Peter Fonda con su modelo de coche. Con la también legendaria canción de 'Born to be wild' como banda sonora, la breve historia se desarrolla en un bar de carretera lleno de moteros a los que todavía no se les ha ido de la cabeza su viejo sueño de libertad sobre las dos ruedas.

Mientras beben, hacen pulsos y se divierten en un local en plena ruta 66 con una imagen de la película 'Easy Rider' que Peter Fonda protagonizó en 1969 prácticamente erigida en un altar de culto, alguien entra en el bar para alertar a los moteros de que un coche aparcado ha bloqueado la salida a sus motos: toda una afrenta.

Cuando salen al encuentro del responsable de semejante fechoría, se encuentran con el Mercedes-Benz AMG GT Roadster y un inesperado conductor: Peter Fonda. Entre caras de asombro, algún piropo y una nube de polvo, Fonda se sube al coche, arranca y desaparece por la ruta 66.

Una bestia sobre cuatro ruedas

El Mercedes-Benz AMG GT Roadster es un descapotable biplaza del que hay disponibles dos versiones: la GT y la GT C. Difieren entre ellas en la potencia del motor y en los ajustes del chasis. De entre 476 y 558 caballos, ambas variantes comparten un motor de ocho cilindros en V con 3.982 centímetros cúbicos de cilindrada.

La versión de menor potencia acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 4 segundos, y alcanza una velocidad máxima de 302 km/h, todo ello con un consumo medio de 9,4 litros cada 100 kilómetros. La variante superior mejora esas cifras: de 0 a 100 en 3,7 segundos, 316 km por hora de velocidad máxima y un consumo medio de 11,4 litros cada 100 kilómetros.

Hemos calculado el precio de una póliza a todo riesgo sin franquicia para un Mercedes-Benz AMG GT de 2014 (la versión de 2017 todavía no está disponible) con el comparador de seguros de 20MINUTOS.ES. El tomador, como Peter Fonda, sería un hombre separado, de 76 años, nacido en Estados Unidos y, en este caso, residente en Ibiza. Con una previsión de recorrer entre 5.000 y 10.000 kilómetros al año, el coche dormiría en garaje individual y tendría un uso ocasional. Para este supuesto, el mejor precio lo ofrece Allianz por 5.386 euros al año. La calidad de la póliza es de 7,93 sobre 10 y la relación calidad-precio es de 5.

