Suárez (PP) dice que debe acabar el "sainete" presupuestario en vez de "ganar tiempo" hasta que se aprueben los PGE

Suárez ha opinado el Ejecutivo de Javier Lambán "está jugando a que estos Presupuestos solamente pueden llevarse a cabo, ser aprobados, si están aprobados los Presupuestos Generales del Estado", de ahí el "intríngulis" de si Podemos apoya la iniciativa. "El sainete es tremendo", ha dicho.

En rueda de prensa, ha expresado que "lo lógico y sensato hubiera sido presentar ya un proyecto de ley con los PGE prorrogados, advirtiendo de que pueden llegar 100 y pico millones más, lo cual se solventaría con una ampliación de crédito y podría generar más compromiso de gastos", pero el Gobierno "está jugando a eso", a retrasar la tramitación con un "juego de trileros" y a la vez está "atosigando a Podemos".

A esto se suma, según Suárez, la intención de ajustarse al objetivo de déficit -0,6 por ciento del PIB- retrasando la entrada en vigor de la ley, porque esto les permitirá "ahorrar algunas cosillas".

Antonio Suárez ha señalado que la dinámica del Presupuesto de 2017 responde a "un amor incomprendido, de momento no correspondido" y que "veremos si llega a buen puerto o no", en alusión a las discrepancias de la coalición PSOE-CHA con Podemos, añadiendo que "sería jocoso de no ser por la importancia que para los aragoneses y Aragón tienen los Presupuestos", que son "la ley más importante".

Para el diputado del PP, "el Gobierno no está siendo nada serio en este asunto", prueba de lo cual, ha expuesto, es que este viernes remitieron el segundo borrador del proyecto de ley, primero a los grupos de izquierda y después a los del centro derecha. Además, el mismo día el Ejecutivo colgó el mismo borrador en el Portal de Transparencia y poco después lo retiró.

"¿Para qué lo habéis puesto?", se ha preguntado, criticando la "opacidad y falta de transparencia". El PP ha registrado una proposición no de ley, que se tramitará en la sesión plenaria del 8 de febrero, para exigir al Gobierno que presente ya el Presupuesto en sede parlamentaria: "Basta de cachondeo", ha espetado Suárez.

INCOHERENCIA

El portavoz de Hacienda del PP ha lamentado que el borrador que se les entregó el viernes denota una "redacción apresurada, llena de errores", con menciones a 2016, un "corta y pega" que además modifica en parte el avance del borrador presentado en rueda de prensa hace tres semanas. No viene acompañado de un informe económico-financiero, ha apuntado.

"Es un documento no muy coherente", ha opinado Antonio Suárez, quien ha observado que las partidas para la Educación concertada aparecen reflejadas en la Sección 18 y también en la interdepartamental, la 30, con 15 millones más, "una incoherencia manifiesta". Ha indicado que estas partidas son ampliables y que se ha eliminado la obligatoriedad de someter las modificaciones de crédito menores al control parlamentario.

Suárez ha señalado que los ingresos no financieros aumentan en 146 millones a cuenta de la financiación autonómica, pero con los PGE prorrogados, como ocurre a día de hoy, "no tenemos esta cantidad" presupuestada. "¿A qué juega el Gobierno?", ha cuestionado el parlamentario del PP, insistiendo en que con este borrador, "hasta que los PGE no estén aprobados no pueden estar aprobados los de la Comunidad".

También ha pronosticado que los Presupuestos de 2016 no se ejecutarán al cien por cien y que decrecerán los recursos propios crecen solo por el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), que crece en 20 millones.

EMPLEO

Antonio Suárez ha lamentado que "estamos en datos por debajo de 2015, muy por debajo" en materia de apoyo a la actividad económica y la creación de empleo, subrayando que "no consideran importante"

impulsar la internacionalización de pymes, la modernización del comercio, el fomento del empleo autónomo o la contratación estable, todo lo cual "nos duele especialmente al Grupo Popular". También disminuye el presupuesto del IAF.

La inversión crece en 12 millones de euros con el segundo borrador, mientras que en el avance lo hacía en 23, aunque suponen 134 millones menos que en 2015 pese a la previsión de aumento para 2017.

El diputado ha llamado la atención sobre la ausencia de partida para la renta social básica, una de las medidas estrella del Ejecutivo, y ha considerado que "podrían haber presupuestado por lo menos una parte" para cuando se apruebe la normativa. Ha comentado que los fondos para Cooperación al Desarrollo bajan un 20 por ciento.

Igualmente, en materia de personal del avance al borrador hay un recorte de 25 millones, pasando de un incremento de 102 a 77 millones, ha criticado Suárez, alertando de que con esta cantidad no se podrá pagar la

parte devengada de la extra de los empleados

públicos de 2012.

