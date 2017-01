Pedro Sánchez se vuelve viral por una pintada durante un acto con la militancia en Sevilla

Este domingo Pedro Sánchez anunció que se presentaría a las primarias para liderar el PSOE. Lo hizo durante un acto celebrado con la militancia en Dos Hermanas (Sevilla).

Su vuelta al escenario político fue de lo más comentado en redes sociales, más concretamente en Twitter, por una fotografía de la agencia EFE en la que Sánchez aparece pintando con spray rojo (color del partido socialista) "somos socialistas".

Esta foto fue compartida por el tuitero @DonHurtado comparándola con el protagonista de El píncipe de Bel-Air, personaje que durante la década de los 90 fue interpretado por Will Smith. El tuit ya ha conseguido más de 15.000 retuits. Pero no es el único tuitero en burlarse del ex líder socialista.

Al oeste en Philadelphia crecía y vivía

Sin hacer mucho caso a Susana Díaz pic.twitter.com/VVzE8c4TaX — Donhurtado (@donhurtado) 29 de enero de 2017