Winona Ryder se hace viral por sus extraños gestos en los premios del Sindicato de Actores

Los premios del sindicato de actores de Estados Unidos, los SAG, han tenido una estrella que, contra todo pronóstico, ha brillado por encima de todas las demás, la actriz Winona Ryder, quen de forma inesperada se ha convertido en lo más viral de la gala.

El motivo de esta repentina popularidad en las redes, especialmente en Twitter, ha sido su expresiva reacción sobr el escenario, donde ha mostrado en un minuto y medio una gran cantidad de expresiones diferentes muy llamativas.

Todo empezó cuando Stranger Things ganó el premio al mejor elenco de una serie de drama. Entonces, Winona Ryder y el resto de sus compañeros subieron al escenario a recoger el galardón. El encargado de dar el discurso de agradecimiento fue David Harbour, quien da vida en la serie al sheriff Hopper.

El actor aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje de tolerancia y de lucha por los derechos humanos, en clara oposición a Donald Trump y sus políticas sobre inmigración. "Rechazaremos a los abusones, acogeremos a los bichos raros y los marginados, a los que no tienen casa. Superaremos las mentiras, cazaremos monstruos", gritó Harbour con muchísima energía mientras las caras de Winona acaparaban toda la atención.

Sorpresa, euforia, curiosidad, extrañeza... La colección de rostros mostrados por la actriz parecía no tener fin e iba siendo cada vez más llamativo a medida que el discurso de su compañero iba subiendo en intensidad.

"Y cuando estemos confundidos entre la hipocresía y la violencia eventual de ciertos individuos e instituciones, nosotros, como el jefe Jim Hopper, golpearemos en la cara a quienes intenten destruir a los débiles, los privados de derechos y los marginados", dijo en el discurso más ovacionado de la velada mientras Winona ponía rostro al mensaje.

Por supuesto, las bromas y comentarios sobre semejante derroche de expresivadad no tardaron en convertirse en avalancha en las redes.

Winona's faces FOR THE WIN. — Josh Horowitz (@joshuahorowitz) 30 de enero de 2017

Winona Ryder’s reaction to David Harbour’s speech just became the Internet’s favorite gif for a while. #sagawards — Daniel Fienberg (@TheFienPrint) 30 de enero de 2017

Winona just gave us 37 new reaction gifs.#SAGawards — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) 30 de enero de 2017

I somehow managed to take 28 screenshots of Winona Ryder. pic.twitter.com/37hB5yamSS — Jen Lewis (@thisjenlewis) 30 de enero de 2017

Winona really went on a journey through David Harbour's acceptance speech. pic.twitter.com/GOogqyZmcm — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 30 de enero de 2017