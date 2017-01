Los españoles dedicarían más tiempo a hablar que a dormir si viajasen en un coche autónomo

¿Alguna vez te has planteado en qué emplearías todo el tiempo que pasas conduciendo? Goodyear, en colaboración con la London School of Economics and Political Science (LSE), se ha planteado esta pregunta y ha elaborado una encuesta para conocer la postura de los conductores ante la llegada de los coches autónomos. La investigación se ha llevado a cabo en 11 países europeos y los resultados desvelan en qué emplearían los conductores el tiempo que se ahorrarían en conducir, si viajaran en un vehículo autónomo.

El 54% de los encuestados españoles asegura que lo dedicaría a hablar con el resto de pasajeros. Navegar por Internet es la segunda actividad (37%) más elegida por los españoles, seguida por enviar mensajes o hablar por el móvil (36%). El 27% de los conductores españoles encuestados se dedicaría a leer un libro y el 25% aprovecharía para revisar su correo y responder e-mails. Sólo un 18% estaría durmiendo o viendo una película durante sus desplazamientos en un automóvil autónomo.

Enviar mensajes o hablar por teléfono (42%) es la respuesta más popular entre el resto de países participantes, seguida de un 37% de encuestados que elige navegar por Internet. Los europeos coinciden con los españoles en que dormir (19%) y ver una película (18%) serían las actividades a las que menos tiempo dedicarían.

El estudio forma parte de la plataforma ThinkGoodMobility de Goodyear. Se realizó usando la combinación de grupos de discusión en cuatro países europeos, sumando así un total de 48 participantes y una encuesta on-line con aproximadamente 12.000 entrevistas en 11 países de la UE. Si tú también quieres formar parte de la campaña, puedes hacerlo en el siguiente cuestionario respondiendo a cinco sencillas y curiosas preguntas, donde podrás conocer cuál es tu visión sobre la movilidad del futuro y evaluar tu nivel de predisposición ante la idea de compartir la carretera con coches autónomos.