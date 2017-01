Justin Bieber, aplastado contra las vallas en un partido de famosos de la NHL

Justin Bieber, como buen canadiense, es un fanático del hockey hielo. Este sábado, la ciudad de Los Ángeles acogió un partido de famosos y jugadores con motivo del All Star de la NHL, la liga norteamericana de este deporte.

Bieber participó en el encuentro, junto a otros famosos como Cuba Gooding Jr o Tim Robbins. Pero lo que no esperaba Bieber es sentir en sus propias carnes la dureza de este deporte.

Su compatriota, Chris Pronger (que juega en los Arizona Coyotes), aprovechó la circunstancia del encuentro para empujar al cantante y aplastarlo contra la valla traslúcida de la cancha. Pese al choque, Bieber no pareció tomárselo mal.

Definitely a bit of a Chris Pronger/Justin Bieber rivalry building here. pic.twitter.com/U6L7lQdIrI