Diez perfiles profesionales que las empresas buscan y no encuentran en España

Sorprendentemente, pese a las altas tasas de paro que sufrimos, algunos perfiles profesionales escasean en España a pesar de que el mercado los necesita. Como explican en Universia, con las altas cifras del paro que dominan el país parece difícil pensar que algunos tipos de profesionales no se puedan encontrar.



Pero lo cierto es que las empresas poseen vacantes laborales que no consiguen cubrir, pues no cuentan con los profesionales capacitados para estas tareas. De acuerdo al estudio de Escasez de Talento de Manpower, aproximadamente un 26% de los altos directivos de empresas locales presenta esta dificultad para encontrar a los profesionales que sus empresas necesitan.



Los motivos de esta escasez son variados, pero en general, se destaca la falta de experiencia de los candidatos, que poseen una trayectoria laboral inferior a la demandada por las empresas. Además, la falta de cualificación también se presenta como un problema a considerar, pues la mayoría de los postulantes aspira a puestos donde no posee formación.



Universia enumera los 10 perfiles profesionales que las empresas no encuentran en España. Algunos sorprenden más que otros:

Directores comerciales.

Técnicos de producción, operaciones y mantenimiento.

Oficios manuales (electricistas, carpinteros, soldadores, fontaneros).

Ingenieros civiles, mecánicos y eléctricos.

Conductores.

Perfiles IT (desarrolladores, programadores, gestores de bases de datos).

Inspectores de control de calidad.

Jefes de proyecto.

Comerciales: ejecutivos, asesores y venta al por menor.

Personal de atención al cliente y servicio postventa.

Tanto los que poseen este tipo de perfil como aquellos que no pueden volverse más atractivos para las empresas si aumentan su formación en estas áreas. Además, dicen en Universia, lo “inteligente” es apostar por empleos a plazos más largos y por dejar a un lado los constantes cambios de trabajo que perjudican la imagen profesional de los trabajadores.