Ramiro González dice que la prórroga presupuestaria en Vitoria se explica solo "en términos de ambición" de EH Bildu

Durante una visita a la Feria de San Blas de Llodio, González se ha referido al hecho de que el pleno del Ayuntamiento de Vitoria rechazara este viernes el proyecto presupuestario para 2017, de manera que el equipo de Gobierno formado por PNV y PSE-EE deberá gestionar la prórroga de las Cuentas de 2016.

González ha reconocido que la postura del PP "se esperaba", y la "novedad" ha sido el pronunciamiento de EH Bildu que tras pactar las cuentas el pasado año en Diputación y Ayuntamiento y también este año en la entidad foral "se ha negado a aprobar" los presupuestos de Vitoria.

"El motivo es simple y llanamente un deseo de castigar al alcalde, Gorka Urtaran. Un castigo que va a tener consecuencias practicas, ya que hay proyectos concretos que tendrán dificultad para salir adelante", ha añadido.

A su juicio, "no tiene una explicación racional" la posición de EH Bildu "si no es en clave de ambición". "En clave de demasiada prisa por mirar a las elecciones de 2019. En clave de no mirar por el interés de los ciudadanos y de la ciudad sino por su propio interés", ha indicado.

Por último, ha defendido que esta actitud "obedece en gran medida a una decisión personal de la portavoz de EB Bildu en el Ayuntamiento", Miren Larrión.

COMARCA DE AYALA

Por otro lado, González ha recordado que ha transcurrido año y medio desde el inicio de la legislatura y ha puesto en valor el "esfuerzo" del Gobierno foral en la comarca de Ayala que tiene "un problema de desempleo importante que se va solucionando poco a poco".

Asimismo, ha remarcado los "esfuerzos importantes" que se están llevando a cabo para mejorar las infraestructuras mediante "inversiones de más de 6 millones de euros".

