El exprofesor de Gaztelueta procesado por abusos sexuales a un alumno dice ser "totalmente inocente"

El exprofesor del Colegio Gaztelueta procesado por abusos sexuales contra uno de sus alumnos durante los cursos 2008 y 2009 ha enviado una carta a la dirección del centro, para que se la haga llegar al resto de docentes, en la que afirma ser "totalmente inocente" y asegura que es "especialmente duro tener que sufrir en silencio esta injusticia a la que no encuentro sentido".

La Audiencia Provincial de Bizkaia juzgará finalmente al exprofesor del colegio Gaztelueta, quien estaba imputado por presuntos abusos sexuales a un alumno menor de edad, después de que el juez instructor haya dictado auto de procesamiento.

En el auto de procesamiento, el juez instructor ha impuesto al exprofesor una fianza de 40.000 euros y le ha citado a declarar ante la Audiencia provincial de Bizkaia para el próximo 14 de febrero, para posteriormente determinar la fecha del juicio.

De este modo, el juez instructor habría apreciado en el procesado un delito continuado de abuso sexual que le enfrentaría a penas de hasta 10 años de cárcel.

En la misiva, recogida por Europa Press, el exprofesor le pide al director del centro que haga llegar la carta a los profesores del colegio y, "si lo ves oportuno, a los padres".

Tras dar "las gracias por el apoyo y cariño de los que realmente me conocen, que me está sirviendo para sobrellevar esta dolorosa situación, a pesar de su dureza", insiste en que no cometió los hechos de que se le acusa. "Como he dicho en todo momento y en todos los ámbitos en que ha sido oportuno, insisto en que no cometí los hechos de que se me acusa", afirma.

Según explica, "durante estos cinco largos años" ha valorado acudir a los medios de comunicación para "explicar" su situación, pero afirma que su abogado le aconsejó que "todo lo que tuviera que declarar lo explicara en los tribunales".

"No puedo evitar, sin embargo, el dolor que me causan las noticias que leo en la prensa. Confío en poder defenderme en el juicio ya que, hasta ahora, apenas he podido hacerlo pues, por desgracia, el sistema es así y parece que la presunción de inocencia ya no existe", añade.

El exprofesor afirma que es "totalmente inocente" y reconoce que es "especialmente duro tener que sufrir en silencio esta injusticia a la que no encuentro sentido", además de asegurar que sufre "por la situación del alumno, a quien siempre traté de ayudar en sus dificultades, al igual que a tantos otros".

"Yo no soy el culpable y no entiendo qué motiva las acusaciones.

Me siento arrollado y atropellado por un tren que parece que nunca se vaya a detener", manifiesta, para añadir que aunque le "tranquiliza la certeza de mi inocencia, con frecuencia siento tensión y angustia".

"Me han despojado de la vocación profesional que amaba y que me hacía feliz, y desgraciadamente, sé que en este terreno no hay viaje de retorno. ¿Quién te cree cuando la opinión pública te condena de antemano? Todo esto es muy duro no solo para mí, también para mi familia, que lo está pasando muy mal, con un sufrimiento prolongado, a la espera de que todo se aclare", lamenta.

El exprofesor de Gaztelueta explica que, "al leer lo que se está publicando, necesitaba transmitir este mensaje a los profesores y padres del colegio". "Imagino que para ellos son momentos difíciles, porque las dudas y las mentiras se extenderán hasta que no finalice el juicio", afirma.

Por último, tras desear que "nadie tenga nunca que pasar ni de lejos por algo similar", termina dando las gracias "por las muestras de cariño recibidas de muchos padres y profesores del colegio que siguen confiando en mí".

