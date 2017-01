Distintas calles de Murcia estarán este domingo cerradas al tráfico por la IV edición de Murcia Maratón

La celebración este domingo de la cuarta edición de la Murcia Maratón, en la que participarán más de 2.000 corredores, obligará a la Concejalía de Tráfico y Seguridad Ciudadana, que dirige Lola Sánchez, y a la de Fomento, que dirige Roque Ortiz, a establecer un dispositivo especial que permita el normal desarrollo de la jornada.

Un total de 74 agentes de Policía Local trabajarán para garantizar la seguridad vial del itinerario de la prueba, controlar y cortar el tráfico en los puntos establecidos y establecer unas condiciones óptimas para la movilidad de los usuarios de la vía pública.

El desarrollo de la prueba será desde las 8.30 hasta aproximadamente las 14.30 horas, según informan fuentes municipales.

Los cortes al tráfico de calles se irán produciendo a partir de las 7.30 horas, comenzando por la Gran Vía Escultor Salzillo mientras que el resto de calles se irán cortando paulatinamente desde las 8.00 horas en adelante, según avance la carrera.

El itinerario de la prueba afectará a la avenida Gran Vía Escultor Salzillo (jardín Santa Isabel), a la Plaza Martínez Tornel, al Paseo Teniente Flomesta, la Plaza de la Cruz Roja, el Paseo de Garay, la avenida Intendente Jorge Palacios, la calle General Yagüe, la avenida de la Fama, la Rotonda Atalayas, la avenida 1.º de Mayo, la carretera Alicante, la carretera Cieza, la avenida Rocío, la carretera Alicante, y la avenida 1.º de Mayo.

También afectará a la Rotonda Atalayas, a la avenida de la Fama, la calle General Yagüe, la avenida Intendente Jorge Palacios, el Puente Hospital, la avenida Infante D. Juan Manuel, el Puente Fica giro 180º, la avenida Infante D. Juan Manuel, la C/ Pablo Neruda, la avenida San Juan de la Cruz, la calle Vicente Aleixandre, C/ Alberto Sevilla, Ronda Sur, C/ Los Nietos giro 180º, C/ Los Nietos, Ronda Sur, C/ Pintor Almela Costa, C/ Arenal, C/ Juan Ramón Jiménez, C/ Santa Joaquina de Vedruna, Plaza Voluntarios, Puente Nuevo, Plaza de la Cruz Roja, Paseo Teniente Flomesta, Plaza Martínez Tornel, Avda. Gran Vía Escultor Salzillo, Plaza Fuensanta, C/ Jerónimo de Roda, C/ Acisclo Díaz, C/ San Antón, C/ Isaac Albéniz,

Así como las calles Huerto Manu, C/ Abderramán II, C/ Jerónimo Guijarro, Ronda Norte, Plaza Emilio Díez de Revenga, Avda. Libertad, Plaza Fuensanta, Avda. Constitución, Plaza Circular, Avda. General Primo de Rivera, Plaza Emilio Díez de Revenga, C/ Mar Menor, C/ Sierra del Espartal, Avda. de Los Pinos, Avda. Juan Carlos I en paso de peatones antes del cruce de Senda de Granada giro de 180.º, Avda. Juan Carlos I, Plaza Circular, Avda. Constitución, Plaza Fuensanta y Avda. Gran Vía Escultor Salzillo.

La segunda vuelta será igual que la primera y una vez en la Avda. Gran Vía Escultor Salzillo gira por C/ Tomás Maestre, C/ San Patricio Plaza Cardenal Belluga y Meta en C/ Apóstoles frente Escuela de Arte Dramático.

Por otra parte, los autobuses urbanos de Transportes de Murcia no podrán circular durante la mañana en ninguna de sus líneas, reestableciéndose el servicio a partir de las 15 horas en el horario habitual de domingo. El tranvía no se verá afectado al circular por plataforma independiente.

