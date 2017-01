España necesita miles de pisos en alquiler: en algún sitio tendrán que meterse los jóvenes

La tasa de paro entre los jóvenes españoles es de casi el 40%. Si los jóvenes no acceden a un empleo difícilmente pueden plantearse la compra de una vivienda. Queda entonces la opción del alquiler. Sin embargo la oferta no es tan amplia y como consecuencia en algunas ciudades, como Madrid y Barcelona, los precios de los pisos en alquiler están altos… demasiado altos para jóvenes que no llegan a mileuristas.



En resumen, España necesita más vivienda en alquiler. Según la fundadora y miembro del consejo de administración de Azora, Concha Osácar, nuestro país debería tener 1,2 millones de viviendas en alquiler en los próximos diez años, porque "los jóvenes deberán tener algún sitio donde vivir" ante sus limitaciones económicas para acceder a ella.



Durante el "Tercer encuentro del sector inmobiliario" organizado por el IESE, Osácar ha explicado que el acceso a la vivienda supone un gran problema para los jóvenes y ha planteado la necesidad de lograr un pacto de Estado sobre este asunto. "El Plan Nacional de Vivienda ha tenido un impacto mínimo, debido a que sólo las Administraciones Públicas pueden desarrollarlo", ha criticado Osácar, quien ha propuesto un modelo de colaboración público-privada para incrementar la oferta de viviendas a un precio asequible.



La presidenta de la fundación Habitat3 y ex directora general de Vivienda de la Generalitat de Cataluña, Carme Trillo, ha señalado que las Administraciones Públicas deberían fomentar dos opciones de alquiler regulado que se adapte a los ingresos de las diferentes unidades familiares. Trillo ha especificado que debería haber un "alquiler asequible" a un precio de entre 350 y 350 euros mensuales (entre 6 y 7 euros por metros cuadrado) para familias de bajos ingresos y un "alquiler hipersocial" con cuotas inferiores y pensado para familias con ingresos inferiores a los 1.000 euros mensuales.



Cada año hay 14 millones de jóvenes que tienen problemas para acceder a una vivienda"El parque público de vivienda social en España supone un bajo 2%, frente al 15% de Francia y al 18% de Alemania", ha comparado Trillo, para quien esta realidad es un "verdadero problema" que "se suma a los 450.000 lanzamientos que ha registrado España en los últimos cinco años". Trillo ha concretado que el problema de los desahucios afecta ahora más a la vivienda de alquiler que al impago de hipotecas. En relación al presupuesto público para vivienda social, Trillo ha criticado que el conjunto de las Administraciones en España destinan el 0,23 % del PIB a este capítulo, frente al 0,6 % de la media europea y lejos del 1,6 % del Reino Unido.



El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado, ha concretado que anualmente hay 14 millones de jóvenes que tienen problemas para acceder a una vivienda en España, lo que supone una "necesidad nacional" a la que debería responder el sector público. Por ello, ha pedido que los Ayuntamientos no bloqueen operaciones ni pongan restricciones a nuevos proyectos, al tiempo que ha reclamado una mayor bolsa de suelo finalista.



Osácar ha defendido el buen funcionamiento de las empresas y ha puesto como ejemplo el caso de Azora, que gestiona del orden de 12.000 viviendas de alquiler con un precio medio "asequible" de 6 euros por metro cuadrado en Madrid, 5 euros en Barcelona y 4 euros en ciudades y provincias menores. Desde Azora ha señalado que el mercado de la vivienda en alquiler tiene futuro porque es un tipo de activo que puede ser atractivo para fondos de inversión, al ser un mercado "con menos rentabilidades pero más seguro".





Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora: