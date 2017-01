Cómo comprar y vender de forma segura si eres nuevo en eBay

Internet se ha convertido en una buena opción para vender todos esos trastos que ya no usamos. eBay es una de las plataformas más utilizadas para ello. Es una plataforma perfecta para comprar y vender productos, pero no siempre segura.

Para que la experiencia en la plataforma sea lo más segura posible, especialmente si eres nuevo en ella, desde Kaspersky Lab han compartido una serie de consejos con los que, además, advierten de lo bueno y lo malo que tiene comprar y vender en eBay.

Si es tu primera vez en eBay, lo primero que tendrás que hacer es configurar tu cuenta desde su página de inicio https. Cuando rellenes el formulario, asegúrate de introducir una contraseña segura y de dar tu número de teléfono. El número de teléfono es importante en caso de necesitar resolver un conflicto con alguna venta o compra.

Si no tienes una cuenta de PayPal, abre una. Cuando estés configurando tu cuenta de eBay, el servicio te preguntará si quieres integrar tu cuenta con PayPal. Lo mejor, como explican desde Kaspersky Lab, es que selecciones la opción de usar PayPal pero requiriendo el inicio de sesión cada vez, en lugar de mantener la sesión iniciada en ambos servicios.

En caso de usar smartphone, la aplicación de eBay pone el comercio electrónico literalmente en la palma de tu mano. Aun así, deberías descargar la aplicación oficial desde Google Play (para Android) o desde la App Store (para iOS). De otro modo, podrías descargarte otra cosa.

¿Y a la hora de adquirir un producto?

No compres artículos ilegales. Puede parecer tentador comprar por Internet algo que no es legal, pero es una muy mala idea. Cada compra que haces en eBay queda registrada, como advierten los expertos de la compañía de seguridad, y que se venda en eBay no significa que sea legal.

Cuidado con los artículos falsos. Algo que deberías hacer siempre es leer la descripción de un producto antes de realizar la compra y, si tienes alguna pregunta, ponerte en contacto con el vendedor mediante el anuncio de la web

Que algo se venda en eBay no significa que sea legalNo confíes; verifica. Puedes comprobar las valoraciones que ha recibido el vendedor haciendo clic en su perfil y revisando sus últimos votos. Por norma, conviene comprobar si un artículo es demasiado bueno para el precio que tiene y, en ese caso, sospechar.

Investiga. Si vas a comprar algo vintage o algo que perteneció a algún famoso, comprueba la valoración de esos artículos en casas de subastas o en páginas de coleccionistas. Los ciberestafadores a veces intentan colar réplicas del producto real.

Moderación en la venta

No envíes nada hasta que recibas el pago. Al utilizar PayPal junto con eBay, los usuarios pueden contar con un depósito del dinero garantizado tras la venta.

No dejes nunca que un comprador contacte contigo por correo electrónico. eBay tiene un sistema de mensajería, así que no hay razón para que debas utilizar tu verdadera dirección de correo electrónico para hablar con un comprador. No parece peligroso, pero terminar la compra fuera de la web no solo viola algunos de los términos y condiciones, sino que también aumenta tu nivel de riesgo.

Vigila las transacciones de tu cuenta. Si usas la integración entre eBay y PayPal, podrás ver las transacciones en ambos sentidos y recibir una alerta si sucede algo sospechoso.

Cuidado con el phishing.PayPal e eBay son jugadores experimentados en los pagos electrónicos y en e-Commerce, respectivamente, así que ambos suelen aparecer en campañas de phishing.