Errejón (Podemos) apuesta por una política "responsable" del agua y "avanzar en la solidaridad interterritorial"

El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha apostado por intentar hacer una política "responsable y razonable del agua" que, en lugar de enfrentar territorios, "se preocupe por hacer un uso más razonable y más eficaz de los recursos que hay en la Región de Murcia, que se preocupe por nuevas tecnologías que permitan avanzar en una gestión más eficiente y que sea capaz de avanzar en la solidaridad interterritorial".

Errejón ha hecho estas declaraciones en Murcia, ciudad que ha visitado este viernes para recoger el manifiesto y hacer suyas las propuestas de los documentos de 'Más Podemos, Más Región' realizados por cargos e inscritos en la Región tras un proceso "participativo, construido barrio a barrio y pueblo a pueblo".

Al ser preguntado por su postura respecto a los trasvases de agua, el número dos de Podemos ha destacado que "ya hay un trasvase que ya se ha hecho y que creemos que debe de mantenerse", pero "hay otro que se ha guardado en el cajón durante mucho tiempo y que ha recibido informes, incluso, de la Unión Europea en contra".

"Lo hemos dicho siempre de manera muy clara: no queremos que se haga populismo ni demagogia con la cuestión del agua", ha aseverado Errejón, quien considera que no es una cuestión que "enfrente a unos ciudadanos contra otros". En su opinión, los gobernantes que se dedican a enfrentar unos territorios contra otros, en general son "malos gobernantes que tienden a echar la culpa a otros".

Y esa política, según Errejón, no es algo nuevo sino que "lleva un sello, que es Partido Popular". Por eso, cuando ahora "estamos teniendo la vergüenza y el escándalo de unas tarifas de la luz vergonzosas, que no paran de subir, al mismo tiempo que las eléctricas no paran de registrar beneficios récords, la respuesta del PP es atribuir la culpa a la meteorología".

A este respecto, Errejón, que ha estado acompañado por el secretario general de esta formación política en la Región, Óscar Urralburu, se ha mostrado partidario de gobiernos tanto a nivel autonómico como estatal que "asuman su responsabilidad, que suman su gestión, que rindan cuentas y que no pongan excusas, ni meteorológicas ni para enfrentar territorios".

'MÁS PODEMOS, MÁS REGIÓN'

Por otro lado, Errejón se ha mostrado convencido de que va a integrar en su proyecto las propuestas de 'Más Podemos, Más Región', recogidas este viernes en Murcia, porque "compartimos una filosofía básica" que coincide en que "el debate y el momento democrático que estamos teniendo en Podemos no es una discusión de partido, sino una discusión de país" y, por tanto, "queremos construir para Podemos la misma forma de organización que queremos para España".

"Si estamos diciendo que un país donde quepa todo el mundo, que cuide más de su gente y que cuide más de sus regiones es un país más descentralizado y pegado al territorio, que deja que sean quienes mejor conocen los problemas diagnostiquen las mejores soluciones, no podemos por menos que aplicárnoslo hacia dentro", ha señalado Errejón.

Por tanto, cree que "si queremos un país en el que pesen más las regiones y ninguna sea más que otra, necesitamos un Podemos que se construya de la misma forma".

Ha reconocido que "hemos llegado hasta aquí con una lógica muy concentrada en Madrid" y, a lo mejor, "fue necesario para correr en estos casi tres años" pero hoy "es un momento de madurez para Podemos, que en lo organizativo significa que hay que compartir poder y dar más poder a las regiones y los municipios".

Asimismo, Errejón apuesta por "una comisión de garantías independiente y reforzada o desligada de todas las candidatura".

En lo político, Errejón cree que "es el momento de abrirse más, y no de cerrarse" porque "necesitamos un Podemos más morado, que mire hacia adelante, que le hable al conjunto de los españoles y que le tienda la mano a toda la gente que es consciente ya de que podríamos tener un país más justo".

"COLOCAR A LA REGIÓN EN EL MAPA"

Por su parte, Urralburu ha valorado que el documento 'Más Podemos, Más Región' pretende colocar a la Región de Murcia "en el mapa del país" y que deje de ser un lugar periférico en los intereses de los diferentes gobiernos, "tal y como hemos visto en los últimos años con PP y PSOE".

En este sentido, ha valorado "muy positivamente" la visita de Errejón para recoger el documento, que interpreta como "la representación de la importancia que le da Íñigo a los territorios, también a los territorios pequeños".

Urralburu considera "importantísimo" que en la agenda política de Podemos en Vistalegre II estén recogidos "los temas que preocupan en la Región de Murcia, como la cuestión de la infrafinanciación de los murcianos y las murcianas o la cuestión estratégica de la gobernanza del agua, que tiene que ser una prioridad articular un recurso fundamental para el futuro".

A este respecto, Uralburu considera "fundamental" que ahora que se está negociando el reglamento sobre la Ley de Soberanía Alimentaria, los pequeños productores "estén ahí" y que "no se imponga la lógica de las grandes superficies comerciales y de las grandes multinacionales".

En definitiva, estima "fundamental" dar a entender que la Región de Murcia "tiene una agenda también y una serie de ideas para llevar a Vistalegre".

A su parecer, Podemos debe tener una posición "clara y autónoma" como partido político aunque luego se lleguen a confluencias electorales, y que la marca Podemos "debe tener su propia definición", lo que "hay que trasladarlo a nivel organizativo, haciendo un Podemos mucho más plural, democrático y proporcional".

"Defendemos la soberanía de los inscritos de la Asamblea Ciudadana para decidir todas las cuestiones que tengan que ver precisamente con la inscripción de Podemos como marca política en los procesos electorales a nivel local y autonómico", según Urralburu, quien también apuesta por "una articulación adecuada con los círculos que dé más transparencia, más rendición de cuentas y una comisión de garantías que debe estar separada de los órganos políticos del partido".

Consulta aquí más noticias de Murcia.