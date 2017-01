En Marea respalda "completamente" la decisión del alcalde de A Coruña de someterse a una cuestión de confianza

En declaraciones a los medios este viernes, Villares ha considerado que "en un proceso de negociación no se pueden producir situaciones que den lugar a una pérdida de confianza". "Mientras se está negociando no se pueden anunciar términos de un acuerdo que aún no está cerrado y tampoco, evidentemente, separarse de los términos de ese acuerdo que estaba encima de la mesa", ha indicado.

Con todo, el portavoz parlamentario del partido instrumental ha confiado en que "se encuentre una solución" que sea "la mejor" para los intereses de los coruñeses y ha dejado claro que la Marea Atlántica "garantizará" la gobernabilidad de la ciudad", así como lograr "unos presupuestos, en un tiempo razonable" para hacer políticas sociales".

"Lo que no podemos estar es pendientes hasta mediados de 2017 para que, al final, no se de llegado a un acuerdo sobre los presupuestos", ha manifestado para reiterar "la ciudadanía de A Coruña necesita unos presupuestos" y "los necesita pronto".

