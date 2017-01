Rabanal cree que el traslado al nuevo HUCA apenas impactó en las listas de espera

Rabanal, que ha indicado que no fue convocado en tiempo y forma a esta comisión, ha considerado que asiste a la comparecencia por cortesía pero con el convencimiento de que "poco puede aportar a la misma".

Respecto a la no publicación durante una época de los datos de las listas de espera en el portal Astursalud, Rabanal ha indicado que desconocía ese aspecto y añadido que "la información sobre pacientes en lista de espera era suficiente".

"No me constaba que se publicasen o no las listas de espera en el portal Astursalud", ha insistido Rabanal ante las preguntas del diputado del PP, Carlos Suárez. Dijo además que no recuerda que "hubiese ningún público debate sobre ese asunto", lo que ha provocado la ironía del diputado del PP que le ha preguntado si "se enteró o no de que hubo una huelga médica".

A preguntas de Foro, Rabanal ha negado que el traslado al nuevo HUCA haya sido un caos y ha asegurado que "es difícil que se pudiera haber hecho mejor".

