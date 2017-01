Los precios de algunas hortalizas podrían seguir disparados hasta que llegue la primavera

Se habrá fijado estos días al comprar en la frutería. Se lleva tres puerros, una berenjena y dos calabacines... y al mirar el ticket, parece que haya adquirido la huerta entera. La ola de frío que asoló al continente europeo en enero dañó al campo. La producción decayó. Los mayoristas elevaron sus ofertas para poder acceder al género y llevarlo a la tienda. Y el consumidor, al final de la cadena, lo está sufriendo a diario en su cesta de la compra.

El calabacín costaba 1,50 euros por kilo hasta hace nada y podía vender tres cajas enteras al día... ahora no vendo ni media"Mire, no me queda más remedio que echarle más patatas a la crema para que espese", se lamenta Pilar, un ama de casa de 67 años, mientras mete un par de bolsitas con verduras en el carro de la compra. El presupuesto no le da para más. Los precios que asoman en el puesto donde compra habitualmente son prohibitivos: el kilo de calabacín, por ejemplo, marca 4,90 euros. El de judías verdes, a 3,50. El de tomates, a 3,25...

María, la dueña de la frutería en la que compra Pilar, dice que muchos de sus clientes ven los precios actuales y que, a no ser que los necesiten por estar enfermos, adquieren menos cantidades o incluso pasan, miran y no compran. "El calabacín costaba 1,50 euros por kilo hasta hace nada y podía vender tres cajas enteras al día... ahora no vendo ni media", lamenta esta comerciante madrileña. "Lo compro en Mercamadrid a 4,60 euros... el margen es tan pequeño que si tiro uno a la basura, me arriesgo a perder dinero".

Una sucesión de fenómenos meteorológicos adversos

La causa de este subida desmedida de precios hortofrutícolas radica en la meteorología. El temporal siberiano de enero dañó al sector agrario de toda Europa, aunque en España el encarecimiento viene de más atrás. "Aquí hemos sufrido una sucesión de fenómenos meteorológicos adversos", explica a 20minutos Jose María Pozancos, director general de la Federación de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex).

Los golpes del clima han sido además contradictorios. Primero fue la sequía en Alicante, Murcía y Almería, de octubre a noviembre. Después, las inundaciones de diciembre en la región valenciana; aquel mes comenzaron a verse los primeros repuntes de precios en el IPC que elabora mensualmente el INE. Legumbres y hortalizas se revalorizaron entonces un 7,4%, la mayor subida desde hace una veintena de meses.

Las nevadas y heladas de enero fueron el remate final. "Con todos estas adversidades y el retraso que han provocado en las nuevas plantaciones, en España se ha perdido un 30% de la producción", dice Pozancos. Tampoco es el país más afectado. Su organización cifra en el 60% la reducción de producción hortofrutícola en la UE respecto a su nivel normal.

Y como el temporal azotó más a Centroeuropa —e incluso a Italia, el mayor productor europeo de hortalizas—, la demanda de productos españoles se ha incrementado para abastecer sus huecos. La consecuencia: menos producto aún en los estantes españoles y, por lo tanto, otro aliciente para subir precios. "No hay especulación, la ley de la oferta y la demanda ha actuado simplemente en función del clima", indica el director de Fepex.

Pozancos explica que los agricultores ganarían más si hubiesen vendido toda su producción a un precio mayor; pero si venden menos, no ganan más porque el precio sea más alto. "¿De qué nos sirve que las berenjenas estén caras si no tenemos berenjenas para vender?", sugieren por su parte desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA); "no fabricamos tornillos, dependemos de la meteorología".

Algunos productos han triplicado su precio

Pocas hortalizas se han librado del festival de precios. Apenas el pimiento verde italiano y la patata se han depreciado este mes; el resto ha disparado su valor y, en algunos cultivos, se han multiplicado hasta por tres. Las berenjenas, por ejemplo, se pagaban al agricultor a 0,73 €/kg a principio de año, pero en la última semana contabilizada por el ministerio de Agricultura se valoraban ya a 2,19€/kg.

El calabacín a granel, por su parte, salía de los almacenes a 1,12 €/kg a finales del año pasado, pero en enero se encareció a 2,5 €/kg, más del doble. Otras hortalizas invernales como la acelga, la alcachofa, la coliflor, la judía verde o la lechuga, también se han encarecido más del 50% en origen. Tras sumarle el margen de intermediación comercial, el precio se eleva a unos niveles prohibitivos para muchos españoles.

Precios medios de las hortalizas Semana 52 26/12-01/01 Semana 01 02-08/01 Semana 02 09-15/01 Semana 03 16-22/01 Variación Acelga (€/kg) 0,45 0,46 0,53 0,66 47% Alcachofa (€/kg) 0,87 0,80 1,16 1,39 60% Berenjena (€/kg) 0,89 0,73 1,70 2,19 145% Calabacín (€/kg) 1,12 1,40 2,25 2,49 123% Cebolla (€/kg) 0,10 0,11 0,11 0,11 9% Champiñón (€/kg) 1,14 1,20 1,16 1,16 2% Coliflor (€/kg) 0,35 0,35 0,42 0,57 64% Judía verde tipo plana (€/kg) 1,49 1,75 2,36 2,93 96% Lechuga Romana (€/ud) 0,21 0,21 0,23 0,46 123% Pepino (€/kg) 0,59 0,62 0,69 0,82 38% Pimiento verde tipo italiano (€/kg) 0,86 0,81 0,88 0,73 -15% Tomate liso (€/kg) 0,59 0,59 0,86 0,94 59% Zanahoria (€/kg) 0,13 0,13 0,13 0,13 0% Patata (€/kg) 0,27 0,25 0,25 0,26 -2%

Fuente: Informes semanales de coyuntura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

"Si no puedo permitírmelo, dejo de comprarlas", se lamenta Pilar a pie de mercado. En su casa, de momento, ya han aparcado hasta mejor ocasión las berenjenas fritas, uno de sus platos preferidos. "El repollo es quizás la verdura que menos se ha encarecido porque es una hortaliza dura y se hiela menos", le aconseja María, que de verduras sabe mucho porque lleva 30 años al frente de su frutería en el Barrio de la Concepción.

Las lechugas que se plantan ahora no estarán listas para la recolección hasta el mes de abrilMuchos consumidores, como Pilar, seguir privándose de lo verde por sus elevados precios, a pesar de que muchos eligen esta época para comer sano tras los excesos navideños. La pregunta que se hacen ahora es: ¿hasta cuándo tendrán que aplazar su consumo de hortalizas para no desplumar su presupuesto?

"Pues depende del cultivo", responde José María Pozancos. "Las hortalizas de hoja, como las lechugas, escarolas y espinacas son las más afectadas porque las inundaciones de diciembre y las heladas afectaron a la siembra y a los trasplantes, así que tardarán dos meses en normalizar su producción". Es decir, las lechugas que se están plantando ahora no estarán listas para recolectar hasta abril. Su precio seguiría alto hasta entonces por la falta de producto.



Los cultivos al aire libre de temporada como las coles —en sus distintas variedades, repollo, lombarda, brécol, coliflor— podrían normalizar su precio un poco antes. "Aunque el frío reduce la cosecha, la recuperación de estas plantas es más rápida", apunta el director de Fepex. En el caso de los cultivos de invernadero —tomate, pimiento, pepino, judía, calabacín o berenjena— la previsión es que "pueda bajar el precio en 15 días".

Estadística informará a mediados de febrero de cuánto se encareció la 'huerta' en la cesta del consumidor durante el gélido mes de enero; pero según el alza ya observada en los precios de origen, la subida podría haber sido espectacular y por encima de los dos dígitos.