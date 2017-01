Los partidos catalanes piden explicaciones al Govern por las declaraciones del senador Vidal

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha pedido explicaciones al Govern por las declaraciones del exjuez y senador republicano Santi Vidal -que aseguró que el Govern tiene los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal-, y ha subrayado que estas afirmaciones "no las dice cualquiera" sino que proceden de un juez.

En una entrevista este viernes a Catalunya Ràdio, Iceta ha indicado que las palabras de Vidal podrían tener algo de cierto porque "si alguien quiere hacer un referéndum ilegal, tendrá que hacer alguna ilegalidad".

Además, ha recordado que el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, "habló de astucias y de engañar al Estado" y el Govern ha planteado que hay leyes que no se podrán impugnar pero que esconden por si acaso, ha opinado.

Iceta ha alertado de que Vidal se ratificó en sus palabras tras la polémica, y ha reclamado al Govern que dé explicaciones no solo en los medios de comunicación sino desde el Parlament, con la comparecencia de los consellers implicados, para lo que el PSC registrará una batería de preguntas este mismo viernes.

El socialista ha sostenido que si la Generalitat incurriera en alguna ilegalidad, estaría poniendo en peligro el autogobierno y las instituciones del país: "No me imagino que el Gobierno de Catalunya cometa la irresponsabilidad que anuncia Vidal". Si tiene razón Santi Vidal, no habrá ni que esperar al referéndum para que pasen cosas muy gordas"

En ese sentido, ha augurado que "si tiene razón Santi Vidal, no habrá ni que esperar al referéndum para que pasen cosas muy gordas", ha dicho Iceta, que ha afirmado sentirse preocupado y alarmado.

El socialista ha añadido que "aunque se habla mucho de referéndum o referéndum, será elecciones o elecciones", y ha añadido que se está preparando mentalmente para que haya comicios catalanes este otoño.

El PP pide que Junqueras, Jané y Mundó den explicaciones al Parlament

El PP ha registrado este viernes la solicitud de comparecencia del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; del conseller de Interior, Jordi Jané, y del de Justicia, Carles Mundó, para que aclaren las "graves acusaciones" hechas por el exjuez y senador de ERC Santi Vidal.

Según un comunicado, piden que Junqueras aclare si la Generalitat dispone de los datos fiscales "robados" de todos los catalanes, y si hay una dotación secreta de 400 millones de euros para preparar el referéndum.

También piden a Jané que concrete si los Mossos d'Esquadra se están preparando para constituirse "en el futuro CNI catalán", y que Mundó diga si ha participado en la elaboración de un listado de jueces afines al proceso independentista y en la creación de un programa para diseñar un poder judicial catalán.

Urtasun reclama a Vidal que no manipule la realidad "para alimentar la moral" de los catalanes

El portavoz de ICV, Ernest Urtasun, ha reclamado al juez y senador de ERC, Santi Vidal, que no manipule la realidad del proceso soberanista para "alimentar la moral" de los catalanes.

En una entrevista a TV3 recogida, ha dicho que los hechos "se tienen que explicar tal y como son", y si Vidal ha mentido es incorrecto y reprobable, ha apuntado. Urtasun: "Son acusaciones muy graves porque las hace un cargo público, no un opinador ni un militante de base".

Urtasun ha señalado que debe ser ERC quien se pronuncie sobre el futuro del senador, aunque ha sostenido que "en otros países, ante una mentira tan flagrante hay consecuencias".

El ecosocialista ha subrayado que son acusaciones muy graves porque "las hace un cargo público, no un opinador ni un militante de base", por lo que ha pedido al Govern que lo desmienta en el Parlament.

Preguntado por si cree que los hechos narrados por Vidal son ciertos, ha asegurado: "Quiero creer que forma parte más de una fanfarronada que de algo real".

