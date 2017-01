El Gobierno rechaza cambiar el sistema de fijación del precio de la luz pese a las subidas

El Gobierno de Mariano Rajoy rechaza bajar la parte fija del recibo de la luz, que fija el Ejecutivo y que incluye distintos conceptos, así como cambiar el sistema de fijación de precios en el mercado mayorista de la electricidad, que retribuye al conjunto de las empresas proveedoras en función de la oferta más cara que se haya pagado y que se conoce como 'sistema marginalista'.

En lo que nadie está pensando es en el cambio del sistema marginalistaAsí lo confirmó este jueves, durante su comparecencia en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, el ministro del ramo, Álvaro Nadal, que advirtió que el nivel actual de costes no solo no es el peor (el récord se batió en diciembre de 2013), sino que podría volver a repetirse en tanto no se modifique el modelo energético español.

"No solo pasa en España, pasa en el resto de países europeos porque tienen un mix energético similar (...) En lo que nadie está pensando es en el cambio del sistema marginalista por el pago por puja [vigente hasta 2014]", zanjó el responsable de la cartera, que apostilló así las declaraciones que el propio Rajoy hizo por la mañana.

El precio desciende

La comparecencia de Nadal, realizada a petición propia, pero tras la solicitud unánime de la oposición, se produjo después de que la electricidad alcanzase sus mayores cotas desde el año 2013 y de que aumentase un 80% entre el 1 y el 25 de enero (de los 51,09 euros el magavatio hora a los 91,88 euros) en plena ola de frío.

El precio medio comenzó a bajar el miércoles, con un descenso de 91,88 a 87,88 euros. La caída se repitió este jueves, al situarse en 75,93 euros.