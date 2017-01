Caunedo insiste en que todos los acuerdos de la Junta de Gobierno se "sustentaban en los informes de los técnicos"

Al comienzo de la sesión, la presidenta de la comisión y Primera Teniente de Alcalde, Ana Taboada (Somos), ha leído la carta por la que el actual Delegado de Gobierno, Gabino de Lorenzo, ha excusado su presencia. "La ley no me obliga a aceptar su amable invitación", aparece en la misiva de del Delegado.

Iglesias Caunedo ha insistido durante toda la comparecencia en que, respecto a la devolución de una garantía de 166.850 euros a la UTE Asturagua-Tribugest, no hubo "ningún cambio de criterio" ya que durante su etapa en el Gobierno de la ciudad "siempre y en todo en momento" siguió el criterio de los informes técnicos.

En ese sentido, ha respondido a las preguntas del portavoz de Somos, Rubén Rosón, que no iba a entrar a valorar "los informes funcionariales", pero que "hasta el día de hoy, nadie ha sido capaz de cuestionar el fondo del informe" del interventor por el que se justificaba la devolución de la garantía.

Precisamente, Rosón ha monopolizado casi en su totalidad el tiempo de la última sesión de la comisión que ha durado más de hora y media

y que ha transcurrido en un ambiente bastante tenso. El resto de grupos: Ciudadanos, IU, Psoe y PP sólo han ocupado un mínimo tiempo en sus preguntas al anterior alcalde la ciudad.

Como ha respondido a las preguntas de la portavoz de IU, Cristina Pontón, Caunedo ha repetido insistentemente que "nunca influyó, oriento o presionó" a ningún funcionario municipal para que redactara un informe en determinado sentido. Asimismo, como ha contestado por primera vez a Pontón y más tarde a Rubén Rosón ha reiterado que "nunca" recibió "regalos o pagos" por parte del supuesto "conseguidor" de la 'Trama del Agua', Joaquín Fernández.

Además, Caunedo también ha negado que Fernández le pidiera en algún momento realizar alguna "gestión favorable" a los intereses de la empresa Aquagest y que éste le pagará el viaje a Estados Unidos que está siendo investigado desde el Juzgado de instrucción número 1 de Lugo.

Este viaje del exalcalde a Estados Unidos en febrero 2009 con José Joaquín Fernández ha sido el eje central de la sesión. Durante su turno de preguntas, Rubén Rosón ha repetido en varias ocasiones que la vuelta de Caunedo de sus vacaciones coincidía en fechas con el informe del interventor que cambiaba el criterio de "nueve informes previos" contrarios a devolver la fianza a Aquagest.

Caunedo ha considerado "probable" que se reuniera con el interventor en febrero, como se reunía durante todo el año y los meses con los diferentes funcionarios del Ayuntamiento.

UNA PREGUNTA IMPROPIA

Precisamente, una pregunta sobre el pago de este viaje ha supuesto el momento más tenso de la sesión entre el edil de Somos y el exalcalde del PP. Rosón ha interrogado sobre un apunte contable revelado durante la instrucción del juzgado de Lugo en referencia a unos gastos "putas y varios". En este punto, Caunedo se ha indignado y ha calificado de "vergüenza" la pregunta realizada por Rosón.

No obstante, y aunque después la presidenta de la Comisión, Ana Taboada, ha señalado que no era necesario que respondiera; Caunedo ha respondido airado que "no había participado nunca en una actividad como esa" y ha espetado al edil de Somos un "por qué no te callas la boca".

A las preguntas sobre su relación con Fernández, Caunedo ha reconocido que se trata de un "amigo personal". Sin embargo, ha afirmado categóricamente que nunca "ha hablado con el con ningún tema que tenga relación con el Ayuntamiento de Oviedo" y la empresa Ingenium Consultoría (de la que es dueño Fernández).

La sesión ha estado sembrada de ataques entre los miembros de PP y Somos. Caunedo ha criticado las preguntas "capciosas y estúpidas" de Rosón, el cuál ha pedido varias veces Iglesias Caunedo que "estuviera tranquilo porque tenían todo el tiempo del mundo" para llevara cabo la sesión. En dos ocasiones, el portavoz 'popular', Gerado Antuña, y en otra el edil de C's, Luis Pacho, han llamado la atención al presidenta por el excesivo tiempo del turno de preguntas de Somos.

VALORACIONES

Por su parte, el exalcalde, tras el interrogatorio y antes los medios de comunicación, acusó a la presidenta de la comisión y vicealcaldesa del Ayuntamiento, Ana Taboada (Somos) de ser juez y parte y de dirigir las preguntas. "No garantiza la neutralidad, le dicta las preguntas al portavioz de Somos y maneja los tiempos en su beneficio", señala.

Además, Caunedo ha asegurado que Somos ya había sacado sus propias conclusiones antes de que se abriera la comisión de investigación y ha ha destacado que Somos ha paralizado su declaración durante nueve meses "para que no coincidiese con un asunto que Ana Taboada tenía con una multa y la grúa".

Por su parte, Taboada ha manifestado que las respuestas de Caunedo sobre el expediente concreto fueron "muy generalistas" y que no dio explicación de los cambios en los informes de los técnicos, ni sobre los viajes que realizó al extranjero.

