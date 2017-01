Varias empresas deciden quitar la publicidad de una web por llamar "feas" a las feministas

Varias empresas españolas han anunciado que retiran las campañas publicitarias de un medio de comunicación en Internet a petición de una ciudadana que denunció el contenido machista de un artículo por denostar a las mujeres feministas llamándolas "más feas que las mujeres normales".

La campaña "espontánea" de denuncia surgió este jueves de una tuitera tras leer un artículo en la publicación 'MediterráneoDGT'. En él sus autores aseguran que está "científicamente probado" que las mujeres feministas atraen menos a los hombres. Y utiliza para la comparación imágenes de la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y de la CUP, Anna Gabriel.

"Yo lo que hice ayer cuando vi el artículo fue hacer capturas, que estoy harta de dar los enlaces y al final lo que hacemos es dar más tráfico a estos medios irrespetuosos. Entonces vi los anuncios y quise interpelar a las marcas que apoyan esos medios, en lugar de meterme con su línea editorial", ha explicado la tuitera que inició la campaña de denuncia.

Cristina recibía a las pocas horas mensajes de contestación de marcas como Toyota, Nissan o Anida, una inmobiliaria, comunicándole que retiraban sus campañas publicitarias del medio por insultar a las mujeres.

@Cristina_H_ Hola Cristina. Hemos solicitado la retirada de la publicidad y te confirmamos que próximamente dejará de aparecer. ¡Un saludo! — Toyota España (@Toyota_Esp) January 26, 2017

"Me parece que al final esto aporta mucho más porque así conseguimos que esos medios no tengan financiación y si no solo les damos más clicks haciéndolos virales", analiza Cristina. "El machismo no es cosa de broma cuando le cuesta la vida a una mujer cada cinco días en este país", denuncia esta tuitera que ya ha empezado a recibir ella misma también insultos en su propio perfil de Twitter acusándola de "censora" y de "feminazi".

Cristina mantiene que artículos como el denunciado son "machistas" y considera que "como sociedad nos tenemos que tomar este tema muy en serio y los medios de comunicación tienen que ser responsables. No consiento, como ciudadana y feminista orgullosa, que se denoste a las mujeres que están a favor de la igualdad y contra la violencia de género", ha asegurado.

La propia Inés Arrimadas, cuya imagen se utiliza en la información denunciada, escribió en twitter que le parecía "increíble" que en pleno siglo XXI "tengamos que leer artículos así". "Esto es impresentable", definía, en un tuit con cientos de respuestas y apoyos.

Esto es impresentable. Increíble que en el siglo XXI tengamos que leer artículos así https://t.co/n9Q5xYGIqR — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) January 25, 2017