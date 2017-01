Las primarias de Ciudadanos arrancan el jueves para elegir a su nuevo líder

Ciudadanos celebra el jueves y el viernes sus primeras elecciones primarias en las que puede participar toda la militancia para elegir al presidente del partido, un cargo que, salvo sorpresas, revalidará Albert Rivera, aunque competirá con otros dos aspirantes.

Los candidatos tienen solo el miércoles para hacer campaña, algo que han criticado duramente los aspirantes alternativos: el militante de Las Rozas (Madrid) Juan Carlos Bermejo y el sevillano Diego de los Santos, que ven, en general, "poco democrático" todo el proceso de primarias. También ambos comparten las misma idea de que Ciudadanos tiene que recuperar su ideario original con el que dieron el salto a la política hace una década, así como a la militancia, a la que consideran totalmente desencantada.

Después de que Rivera presentara el lunes su candidatura a las primarias, España Ciudadana, fue Juan Carlos Bermejo, madrileño de 45 años, el siguiente en dar el paso con un proyecto que ha llamado Esencia Ciudadana y con el que aspira a devolver el partido a sus orígenes. Muy crítico con la dirección actual, ha acusado a Rivera de querer dirigir "otro partido", que no es el original, y de convertirlo en una fuerza "endogámica", que está dejando a un lado la "coherencia".

Quizá Rivera se lleva una sorpresa muy grande y no ganaCon las cifras de los afiliados que no votaron en la elección de compromisarios el pasado fin de semana (unos 10.000) y que pueden estar "sentados en casa, desmotivados", Bermejo se ha atrevido a advertir de que "quizá Rivera se lleva una sorpresa muy grande y no gana".

Alternativa Ciudadana es la candidatura de Diego de los Santos, hijo de uno de los fundadores del Partido Andalucista, que también ha puesto el acento en "recuperar el proyecto regenerador" inicial de Rivera al entender que la deriva actual "es un camino hacia ninguna parte". Ha defendido que la formación naranja tiene que volver a ser "una promesa de regeneración en el panorama político, apostando además por que C's sea una fuerza de centro y no bisagra "que vire a la derecha o la izquierda", mostrándose contrario a los pactos que se han hecho con el PSOE en Andalucía y con el PP a nivel nacional.

Entre tanto, Rivera, que no conoce a sus rivales, les ha advertido de que las líneas programáticas y los estatutos del partido los deciden los militantes y no los candidatos a dirigir Ciudadanos. Se ha defendido de sus ataques al señalar que "es muy diferente criticar que construir" y ha recordado que a algunos, como él, les ha tocado construir este partido de cero, "naciendo en Cataluña con tres diputados y extendiéndolo a toda España".

Las claves de las primarias

Las primarias, que arrancan el jueves a las 10.00 horas y concluyen el viernes a las 22.00 horas, están abiertas, en teoría a los 30.800 militantes si bien solo podrán hacerlo aquellos que estén al corriente del pago de la cuota. Y estos son unos 23.000 de acuerdo con las cifras facilitadas por la organización en la votación del pasado fin de semana para elegir a los compromisarios de la Asamblea General.

La elección, que será mediante voto telemático, es otro motivo de controversia después de que tanto los dos candidatos alternativos como otras corrientes internas hayan cuestionado su transparencia y fiabilidad. Tanto Bermejo como De Los Santos han pedido la presencia de un notario o interventor que certifique que las primarias han sido fiables del todo y que cada militante ha emitido un solo voto.

La candidatura ganadora se hará pública en el Consejo General que se celebrará el 28 de enero en Barcelona, donde se aprobará el reglamento de la Asamblea General, que se celebrará en el Teatro Coslada (Madrid) el 4 y 5 de febrero. Allí se debatirán las 75 enmiendas presentadas a las ponencias de Estatutos, Valores y Estrategias para dar lugar a lo que será el proyecto final que guiará a C's los próximos años.

De los 479 delegados que asistirán al cónclave, 352 son de la candidatura de Rivera, 27 de Mejor Unidos, que reúne a agrupaciones catalanas y hay otros cien independientes. Por comunidades autónomas, la candidatura de Rivera ha ganado en representación de delegados en todas salvo en Cataluña (27 de Mejor Unidos y 26 de Rivera); Extremadura (7 independientes y 3 de Rivera); Asturias (8 independientes y 3 de Rivera; y La Rioja (3 independientes y 1 de Rivera). Albert Rivera no ha obtenido ningún delegado en Ceuta ni en Melilla, ciudades en las que los independientes tienen 3 representantes cada una, y tampoco en las agrupaciones de Jóvenes (3 independientes), Reino Unido (2 independientes) y Bruselas (otros 2).