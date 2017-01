El alcalde de Abadiño denuncia "el deterioro" de la sanidad pública en el municipio por falta de cobertura de bajas

En un comunicado, el regidor ha lamentado, además, que el traslado del servicio de cirugía menor de Matiena a Elorrio obligue a los pacientes del municipio a desplazarse hasta esa localidad.

Navarro ha criticado que las bajas por enfermedad u otros motivos que se producen en servicios como pediatría o enfermería del centro de salud de Matiena "no estén siendo cubiertos al cien por cien". A su juicio, esto "está provocando un deterioro importante en los servicios que los pacientes reciben", dado que se ven "obligados a desplazarse a otras localidades o soportar largas listas de espera".

El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento pactó con Osakidetza, antes de la ampliación del centro de salud de Matiena, que, entre otros servicios, este complejo pudiera ofrecer el de cirugía menor. En este sentido, indica que, "pese a que ha funcionado durante varios años en este municipio", se ha trasladado a Elorrio, "donde es prestado por médicos de cabecera".

"No entendemos cómo un campo como la cirugía menor no tiene un estatus propio y remunerado. No es de recibo que la cirugía menor dependa de la voluntad de hacerla por parte de los médicos. Para este menester debe haber médicos formados, reconocidos y considerados, estando permanentemente desarrollando esta actividad", ha señalado.

"MALA GESTIÓN"

También ha lamentado que, debido a la "mala gestión de los responsables comarcales" de Osakidetza, el ecógrafo del centro de salud de Matiena se encuentre "infrautilizado". "Estamos cansados de denunciar que la salud y la educación deben ser los dos ejes principales de los servicios públicos", ha afirmado.

Por ello, ha denunciado que, en el caso de la sanidad, "a la falta de un presupuesto insuficiente, se suma la desidia de los responsables del servicio".

