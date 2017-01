200 vecinos de Blanes denuncian los recortes sanitarios después de la muerte de la niña de 8 años

La abuela de la niña, que también ha querido ser presente en la movilización ciudadana, ha asegurado que su nieta estaba "sana" y ha cuestionado que la investigació abierta por la Conselleria de Salud aclare qué pasó.

"Se aclarará el que quieran que se aclare, esto es así, los más débiles no sabremos nunca la verdad", ha lamentado. No tenemos maternidad, ni pediatras y, teniendo un hospital grande y moderno a cinco minutos, tenemos que ir a Girona o a Calella"



Los vecinos atribuyen la muerte de la niña a los recortes sanitarios que aseguran que han sufrido durante los últimos años.

"No tenemos maternidad, ni pediatras y, teniendo un hospital grande y moderno a cinco minutos, tenemos que ir a Girona o a Calella", ha criticado una de las asistentes a la concentración, Imma Recio.



La niña de 8 años entró a urgencias al hospital de Blanes a las 2:33 horas de la madrugada del 22 de enero.

Allá la atendió una pediatra que, analizando los síntomas que tenía, inició el tratamiento por una cetoacidosis diabética.

La abuela de la niña ha apuntado que podrían haber trasladado a la niña con una ambulancia medicalizada en vez de esperar a que llegara la pediátrica

