Un antidisturbios de la Ertzaintza desata la polémica en televisión: "Soy conflictivo y gallito"

El vídeo de presentación de uno de los participantes del reality vasco El conquistador del fin del mundo, uno de los formatos de mayor éxito de ETB, ha desatado la indignación en las redes sociales por sus comentarios. Tanto, que incluso ha llegado al Parlamento vasco, según informa El Confidencial.

El concursante es José Javier Vilarín, un antidisturbios de la Ertzaintza que en la carta de presentación se define como "conflictivo" y "gallito". "Choco con la gente. Hoy a la mañana en el trabajo, por ejemplo, he discutido delante de todos. Soy conflictivo. Soy gallito y si alguien se me pone gallito, yo más", asegura.Y continúa: "Una de las cosas que no soporto es un tonto que va de listo".

Las palabras de este bilbaíno de 39 años han levantado ampollas entre muchos espectadores, quienes consideran que esta actitud no es propia de un miembro de la Ertzaintza. Un argumento que sostiene EH Bildu, formación que ha registrado una iniciativa en la que denuncia la personalidad "agresiva" de Javier Vilarín, ya que considera que no es "compatible con la imagen que tiene que dar la Policía vasca".

Así, la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, deberá rendir cuentas por diferentes motivos. En primer lugar, si existe la posibilidad de trasladar a otra unidad al miembro de la Brigada Móvil y, por otro, si estas declaraciones perjudican al cuerpo.