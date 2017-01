El Gobierno vasco "luchará" para que haya un acuerdo con el Ejecutivo del PP en el acceso del TAV a las capitales

El portavoz del Gobierno vasco, y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha asegurado que el gabinete de Iñigo Urkullu "luchará" para que haya un acuerdo con el Ejecutivo del PP en el acceso del Tren de Alta Velocidad (TAV) a las capitales de Euskadi "acorde con lo que reclaman las propias ciudades".

Sobre las relaciones entre ambas Administraciones, ha afirmado que "los temas fundamentales" planteados por el lehendakari, Iñigo Urkullu, al presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, "están todavía en el aire".

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Erkoreka se ha referido a la reunión que este jueves se celebrará entre técnicos del Ministerio de Fomento, del Gobierno vasco, de Euskal Trenbide Sarea (ETS) y de los Ayuntamientos de Bilbao, Vitoria y de San Sebastián, para intentar consensuar el diseño definitivo de las estaciones del TAV en las capitales vascas.

"Por lo menos hay reuniones. Si eso es indicador de que la sintonía ha mejorado, pues bien, aceptemos el pulpo como animal de compañía", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno vasco "siempre ha estado dispuesto a hablar de estos temas, a afrontar los problemas conjuntamente con el Gobierno central, que es quien en última instancia tiene que asumir la financiación de la infraestructura ferroviaria de este nivel, y vamos a ver lo que da de sí", ha indicado.

Josu Erkoreka ha aseverado que no se atreve a anticipar nada. "Como estamos tan habituados a que se hagan promesas, se generen expectativas y, luego, se quede todo en agua de borrajas, no vamos a contribuir a generar expectativas que, luego, no se vayan a cumplir", ha indicado.

En todo caso, ha apuntado que el Gobierno vasco estará presente en todos los foros en los que se vayan a plantear cuestiones que afectan directamente a problemas y necesidades de Euskadi. "Ésta es una de ellas y lucharemos para sea posible un acuerdo en el que haya una implicación de todas las partes en una articulación del TAV en las ciudades que sea acorde con lo que reclaman las propias ciudades", ha dicho.

URKULLU Y RAJOY

Erkoreka ha insistido en que no hay todavía fecha cerrada para que se reúnan el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy. "En principio, no hay respuesta de Rajoy a la propuesta que le hizo el lehendakari de reunirse para retomar la agenda bilateral que dejaron pendiente allá por el mes de septiembre del año 2015", ha añadido.

Tras señalar que el propio presidente del Gobierno central "dijo que cruzarían agendas y se pondrían en contacto los gabinetes respectivos", ha apuntado que esto "todavía no se ha producido".

Preguntado por si no se ha movido nada en las relaciones entre los Gobiernos central y vasco, Josu Erkoreka ha afirmado que "los temas fundamentales están todavía en el aire y la agenda que el lehendakari planteó al presidente del Gobierno no se ha retomado en ningún caso".

"Esto no quiere decir que en las reuniones bilaterales, de carácter sectorial, que se celebran de manera regular en todos los ámbitos de acción de los poderes públicos, no haya presencia del Gobierno vasco en los foros a los que es convocado por parte del Gobierno central", ha añadido.

Erkoreka ha recordado que "se ha destacado recientemente el hecho de que precisamente hoy una representación del Gobierno vasco vaya a estar presente en una reunión multilateral, convocada por las instituciones centrales del Estado, en relación con la inmigración y con otros temas", cuando "tampoco es algo nuevo, ni es, como se ha sugerido, algo que tenga una relación directa con la Conferencia de Presidentes, en absoluto".

"Esta reunión es una más de las que se vienen celebrando desde septiembre del año 2015 a las que se ha asistido regularmente, una reunión rutinaria para afrontar los temas relativos a la acogida de refugiados", ha añadido.

En este sentido, ha precisado que, "si algo nuevo sale de esta reunión, no será el hecho de que se celebre o de que participe una representación del Gobierno vasco en la misma, porque esto viene siendo habitual desde que se empezaron a celebrar este tipo de reuniones".

"Si algo nuevo hay es que, en este caso, habrá refugiados a repartir entre las comunidades autónomas, cosa que hasta ahora prácticamente no ha habido", ha subrayado.

