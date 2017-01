El tablao más antiguo sigue siendo el número uno gracias a la unión de flamenco y gastronomía

Hace más de medio siglo que el Corral de la Morería, era 1956, quedaba inaugurado por Manuel del Rey en la misma calle de Madrid en la que permanece (Morería, 17). Y la sensación al cruzar la puerta es de que volvemos a estar en aquel Madrid de tablaos y palmas, aunque fuera medio a escondidas y aun con Franco.

Lo fundamental en 2017 cuando uno mira y admira un local así es la dignidad y el éxito con el que ha logrado sobrevivir a todos estos años y sus cambios, con la fusión que los hizo únicos: alta gastronomía y espectáculos flamencos que solo se pueden ver en teatros y en el Corral de la Morería.

El libro 'New York Times 1000 sitios que ver antes de morir' lo incluye «Un mérito, que vengan las figuras que vienen», cuenta a 20minutos uno de los hijos de Blanca, Juan Manuel del Rey, y quien ejerce de director, «un mérito de mi madre, la viuda del fundador, mi padre, y bailaora Blanca del Rey, que trae aquí a los mejores bailaores, porque ella sabe de esto y mucho. Hace muy poco que ha dejado de bailar y a veces sale un rato a quitarse el gusanillo».

Ella entró en el Corral a bailar cuando era una niña, sólo tenía 14 años, tanto que su madre no la dejaba casi venir y tanto que no la dejó casarse con el dueño, de quien estaba enamorada, hasta que fue lo suficientemente mayor.

Blanca es la que más recuerdos tiene de todas las figuras de toda condición que han pasado por la que es su casa y de la que se mantiene intacto el espacio del tablao. Las vigas, los cuadros, las paredes, no hay variaciones, entrar en el Corral hace 30 años ye entrar hoy no es diferente. «Un día miraba hacia la sala y me parecía que estaba el Che», nos explica Blanca, que era entonces una niña, y nadie me creía. Pero luego resultó que sí, que era él».

Sigue siendo una parada interesante para todos los que visitan Madrid, hasta el punto que en el libro New York Times 1000 sitios que ver antes de morir lo incluye. Lo que sí ha cambiado es el número de extranjeros que ahora visitan el Corral: «El 60% del público es extranjero y el 40%, español. Lo curioso es que el español cada vez viene más temprano, al pase de las 19.30 h –hay otro a las 22.30 h».

Inevitable de todos modos recordar los tiempos en los que la mayoría de los que visitaban el lugar eran españoles: «Eso pasaba cuando la noche madrileña consistía en ir de tablao en tablao y había más de 14 solo en Madrid», dice Juan Manuel del Rey, que, responde sin problema, no sabe bailar flamenco. Nadie ha heredado esa parte artística de su madre. Pero el negocio se mantiene familiar y su idea es que así sea siempre.

La cabeza de la familia, Blanca, se sigue emocionando cuando recuerda algunas de las personas que más le ha impactado ver en el Corral. «Lana Turner fue una de ellas. Vino poco antes de morir y me dijo: esta imagen me llevaré a la tumba». Lo que había vivido aquí fue muy importante para ella. Blanca cuenta cómo no pudo retener la emoción y se puso a llorar en medio del escenario de la mano de la actriz. Es una de las que están en la multitud de fotografías que decoran una de las paredes que preceden al tablao. Eso sí: en ninguna hay un político.

Lo curioso es que el español cada vez viene más temprano «Pero han venido muchos y vienen», cuenta la viuda del fundador, «y te digo una cosa: no hemos tenido problema alguno cuando han coincidido los que eran muy distintos. Es que esto es otra cosa, aquí la gente ha venido hasta a celebrar su cumpleaños. Por ejemplo Justin Timberlake lo hizo. Así que imagina. O Mariah Carey que siempre que viene pide la misma mesa».

Importante punto el de la mesa ya que la gastronomía ha de estar a la altura del espectáculo. De ahí la incorporación de David García, con una estrella Michelín. «La gente cree que viene a un tablao y solo hay jamón y queso, y no, aquí tenemos una comida de mucha calidad».

El chef, que es de Bilbao, y que parece encantado de su trabajo nos cuenta que no tenía ni idea de flamenco. Incluso que era de los que no se le habría ocurrido ir a un tablao en su vida, y que ahora sus amigos de Bilbao, que eran como él, van allí cada vez que visitan Madrid.

¿Y la carta, se puede meter todo en un lugar como éste? David lo tiene claro: «aquí el cliente tiene que salir tan conquistado por lo que ha visto como por lo que ha comido». Y bebido, porque el vino es otro de sus puntos fuertes. De hecho el sumiller viene del Bulli. Y hace tan poco ruido cuando sirve el vino que al salir la emoción no viene sólo del flamenco.

¿Echa de menos cuando esto estaba lleno de españoles?

Que me tuviera que enseñar esto un extranjero..., es algo que me han dicho algunos españoles. Tienen que venir más españoles, esa es la verdad. Es triste esta situación del público.

¿En qué momento cambia el público?

Muy paulatinamente, no entiendo los gustos de los españoles que a veces les da por una cosa y luego nada, por qué de repente dejan el flamenco. Los aficionados siguen viniendo. Pero no el que no lo era y no lo entiendes bien, los caprichos de la sociedad no los entiendes bien cuando hay sitios que merece más que la pena ir. Esto es un punto y aparte. Cocina de superlujo y el flamenco único, artistas que solo vas a ver aquí.

¿Cómo fue su llegada?

Llegué con 14 años. Ya había debutabo a los 12. Yo no he ido a escuelas. Me he formado en los tablaos. Mi flamenco es como las flores silvestres. No he tenido un corte artístico determinado de una maestra determinada. Si hubiese tenido posibilidades para estiudiar lo habría hecho, pero hoy me alegro porque así saqué lo mejor que tenía. A veces en estos casos la gente se queda en la cuneta de la boda, pero en mi caso, como tenía que aportar a la familia lo que ganaba, lo necesitaban.

El 70% de la población no nos metíamos en política no veíamos conflicto ¿Le costó que la contrataran?

Mi marido ya sabía de mí por un pintor de Córdoba, pero sólo tenía 12, y hasta los 14 no me trajeron. Hasta las doce de la noche bailábamos, más tarde no podíamos, como La Cenicienta.

¿Y una historia de amor?

Sí, pero mi madre no nos dejaba. Noviazgo no hubo porque mi madre decía que era muy pequeña.

¿Cómo recuerda la época de Franco?

Como éramos una sociedad inocente e ingenua el 70% de la población no nos metíamos en política no veíamos conflicto. Eso estaba en los intelectuales y en el periodismo. Aquí no trascendía. Estaba prohibido publicar nada que pudiese interferir con el mandato de Franco. Yo ya había nacido en el franquismo. Lo que sí pasaba es que se reunían muchos intelectuales y hababan alto y claro. Por ejemplo, Paco Rabal, Tito Fernández, de izquierdas, y actores de derechas y hababan entre ellos sin problemas. Hoy eso sería más complicado. Venía la hija del Caudillo y le contaban los últimos chistes de su padre y ella se reía. Y eran chistes comprometedores.

¿Cuesta que venga la gente?

Cuesta a los que no han venido nunca. Los famosos vienene sin problemas, Mariah Carey siempre pide la misma mesa y lo que quiere comer. Los Beatles también vinieron y Lennon se bajó con los flammnecos uy un guitarrista le ponía las manos en la guitarra flamenca. Y sigo viviendo cosas increíbles.

¿Le parece que ahora le cuesta más a la gente emocionarse con el flamenco?

No, por las emociones no pasa el tiempo. Hay dos cosas que no cambian: las emociones, nos emocionan las mismas cosas y el arte, eso es lo que une a las personas. Cuando el arte está, la gente sea de donde sea lo vive y lo aplaude. En este momento es lo único que está uniendo a las personas el arte.

¿Imagina un Madrid que volviera a ser de tablaos?

Claro. No debemos perder nuestra huella cultural porque entonces seremos de la masa. Hay que defender lo que nos diferencia y España la grandiosidad que tiene es que es de una riqueza musical como no hay.

¿Su recuerdo más bonito?

La noche de Lana, que a los dos meses se murió. Me dijo: me llevo dos imágenes únicas, la de mi hija y lo que has bailado tú.