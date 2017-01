Funcionarios de prisiones piden ante el Parlament que Mundó dimita por la gestión de La Model

Unos 150 funcionarios de prisiones se han concentrado la mañana de este miércoles a las puertas del Parlament para exigir la dimisión del conseller de Justicia de la Generalitat, Carles Mundó, por su gestión del cierre del centro penitenciario de La Model de Barcelona.

Los sindicatos convocantes de la concentración -UGT, CC.OO., CSI·F y Catac- reclaman que esta histórica cárcel, que acoge a presos preventivos que esperan juicio, no se cierre hasta construirse los equipamientos penitenciarios previstos en la Zona Franca de Barcelona.Mundó ha garantizado que esta gestión no supondrá ningún despido, pero los sindicatos no se lo creen

Tras acordar con el Ayuntamiento que permitirá construir dos centros en la Zona Franca y trasladar La Model para destinar sus terrenos a equipamientos públicos, Mundó dijo que en las próximas semanas decidirán si el cierre definitivo del centro llega este año.

El conseller explicó que La Model podría clausurarse antes de tener lista su alternativa de la Zona Franca, ya que provisionalmente los presos preventivos se trasladarían a cárceles de los alrededores mientras no estén listos los centros de la Zona Franca.

"CESE MASIVO" DE INTERINOS

Mundó ha garantizado que esta gestión no supondrá ningún despido, pero los sindicatos no se lo creen y auguran "un cese masivo" de trabajadores interinos, ha explicado a los medios el portavoz de UGT Prisiones, Xavier Martínez.

Martínez cree que no es de recibo que trabajadores que llevan toda la vida en La Model ahora deban pasar sus últimos años laborales en prisiones a 40 kilómetros de Barcelona: "Es inasumible, afecta a la dignidad de los trabajadores"."Han pasado 40 años en La Model: deben poder jubilarse en ella"

"Han pasado 40 años en La Model: deben poder jubilarse en ella", y ha añadido que el traslado diario de presos desde los juzgados hasta las cárceles de fuera de Barcelona aumentaría la peligrosidad de estos desplazamientos.

El portavoz del CSI·F, Juan Luis Escudero, ha asegurado que a unos 35 interinos de las cárceles de Brians 2 y de Quatre Camins ya no les han renovado y sospechan que estas plazas serán cubiertas con funcionarios que ahora están en La Model.

"Que no nos engañe y diga la verdad: esto afectará a muchos compañeros interinos", y ha lamentado que Mundó todavía no ha respondido una petición de los sindicatos del 16 de enero para reunirse con él.

LA CONCENTRACIÓN

Los más de 150 funcionarios de prisiones concentrados ante el Parlament lo han hecho ante una pancarta de los tres sindicatos convocantes con el lema 'La Modelo no se cierra sin la Zona Franca. En defensa de todos los puestos de trabajo'.

Han exigido la dimisión de Mundó -que había entrado al Parlament a primera hora de la mañana- y han abucheado y gritado 'Fuera, fuera' la llegada a la Cámara del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de diversos consellers en sus coches oficiales.

Varias furgonetas antidisturbios de los Mossos d'Esquadra -tanto de la Brigada Móvil como de la Arro- se han situado para proteger la llegada de los parlamentarios pero no ha habido ningún incidente.

