Un grupo islamista asalta con bombas y a tiros un hotel en Mogadiscio, la capital de Somalia

Miembros del grupo terrorista Al Shabab han asaltado este miércoles el hotel Dayah de Mogadiscio, la capital de Somalia, tras detonar una bomba a la entrada del edificio, informaron varios testigos.

Los atacantes detonaron un coche bomba en la puerta de este popular hotel, tras lo cual entraron y empezaron a disparar indiscriminadamente.

En estos momentos, se siguen escuchando disparos en el interior del hotel, donde se puede ver una gran columna de humo, por lo que todavía se desconoce el número de víctimas mortales.

La milicia islamista lucha por instaurar un Estado islámico de corte wahabí en Somalia Efe ha podido hablar con un parlamentario somalí que se encuentra en el interior del hotel, donde asegura que muchas personas permanecen escondidas para evitar los disparos de los terroristas.

Al Shabab, filial de Al Qaeda en Somalia, ha reivindicado este ataque en Mogadiscio, donde en los últimos meses ha llevado a cabo numerosos atentados que han causado la muerte de decenas de civiles.

Los hoteles y restaurantes de la capital han sido objetivo constantes del grupo terrorista, que amenazó con intensificar los ataques en el país durante la celebración de las elecciones, pospuestas en numerosas ocasiones y que todavía no se han podido llevar a cabo.

La milicia islamista lucha por instaurar un Estado islámico de corte wahabí en Somalia, donde controla grandes extensiones de territorio en el sur y el centro del país.

Las primeras informaciones por Twitter hablaban de tres fallecidos y numerosos heridos de bala. El mismo canal de información local asegura que una segunda explosión ha herido a siete periodistas que iban a cubrir el asalto al hotel y ya calcula que los heridos serían más de una treintena:

#UPDATE: At least three people have been killed and 12 others wounded in an explosion targeted Hotel Dayax in #Mogadishu. #Somalia