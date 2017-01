La Junta trabaja ya en el techo de gasto tras una prórroga del PGC que supone no disponer de 96,6 millones

Del Olmo ha comparecido ante la Comisión de Economía y Hacienda para dar cuenta de los detalles de esta prórroga presupuestaria, una decisión que, como ha defendido, ha sido "meditada" y adoptada con el fin de que garantice una "adecuada" prestación de servicios y no "deteriore" la senda de estabilidad.

Así, la consejera ha avanzado que la Junta trabaja ya en el límite máximo de gasto no financiero del ejercicio 2017 para lo que se tiene en cuenta el objetivo de déficit fijado en el 0,6 por ciento del PIB y la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española del 2,1 y "a expensas de conocer las entregas a cuenta definitivas con las que contaría la Comunidad para este ejercicio".

"Nuestra intención es alcanzar a definir un techo de gasto ajustado a nuestras posibilidades reales y un posterior Proyecto de Presupuestos que pueda contar con el máximo consenso político y social y dar la mejor respuesta a las necesidades de las personas que viven en Castilla y León", ha aseverado.

En concreto, en su comparecencia, Del Olmo ha explicado que la prórroga presupuestaria ascienda a 9.747,11 millones de euros, 96,6 millones menos, ya que, como ha explicado, 1.042.840 euros corresponden a créditos consignados a las elecciones de 2016; 53.024.165 euros derivan de los recursos finalistas del Estado como el Fondo de Compensación y 42.518.528 euros proceden de la UE para 2016.

En su comparecencia Del Olmo ha insistido en la consideración de prórroga "blanda", ya que el conjunto de las consejerías van a disponer de 7.545.421.217 euros para sus operaciones no financieras y de 166.806.668 para operaciones financieras. Lo que supone, como ha resumido la consejera, el 98,83 por ciento de los créditos para operaciones no financieras de las consejerías y el 95,8 por ciento de los créditos para operaciones no financieras de 2016.

Sobre estas cifras Del Olmo ha asegurado que las consejerías de carácter social van a disponer del 0,45 por ciento menos de los créditos que el pasado año, mientras que en el resto de los casos se reduce un cuatro por ciento. "Son créditos que el Gobierno autonómico considera suficientes para atender las necesidades de la Comunidad durante el periodo de prórroga hasta la aprobación del Presupuesto de 2017", ha defendido.

Para la consejera la prórroga era "inevitable" y ha abogado por la "prudencia" ante la elaboración de los presupuestos de 2017, tras pedir a los grupos cuál es su postura .Así, ha ofrecido como alternativas para tener cuentas "cuanto antes" hacerlas con las entregas a cuentas provisionales como base, lo que supone una reducción de unos 100 millones con respecto a 2016, como ha advertido, o avanzar con una estimación "al alza".

LA OPOSICIÓN

Tanto PSOE como Podemos han lamentado la comparecencia de Del Olmo en Comisión y no en Pleno y ambos han defendido la posibilidad de haber elaborado el presupuesto de 2017 al igual que lo han realizado otras siete autonomías españolas.

Así, el procurador del PSOE Javier Izquierdo ha lamentado la "controvertida" gestión de la economía realizada por la Junta, tras lo que ha insistido en que la Junta carece de excusas para prorrogar el Presupuesto. "La Junta se sitúa en el furgón de cola en cuanto al cumplimiento de sus deberes presupuestarios", ha insistido.

Izquierdo ha defendido que a la Junta no le faltan datos para elaborar las cuestas de 2017, ya que, entre otras cosas, las entregas a cuenta "se conocen desde el 6 de octubre", al tiempo que ha acusado a Del Olmo de "vulnerar la Ley". "El problema es que le da vergüenza aprobar un proyecto de Presupuestos con menos entregas a cuenta que en 2016, lo que entraña más recortes", ha aseverado.

Por último, el procurador socialista ha insistido en que la financiación autonómica no podrá ser positiva para la Comunidad mientras se mantenga la pérdida de población y el crecimiento económico se sitúe por debajo de la media.

Por su parte, el procurador de Podemos Félix Díez ha asegurado que la prórroga "encubre recortes" y no "mejora la calidad de vida de la gente", al tiempo que ha señalado que tras esta decisión se esconden "motivos ideológicos" y no sirve para avanzar en cuestiones básicas como son, a su juicio, el cierre de la brecha social, la recuperación de niveles de inversión en los servicios públicos y el impulso para avanzar en un "cambio" del modelo productivo.

El procurador de IU, José Sarrión, ha asegurado que tiene la sensación de "estancamiento permanente de los servicios públicos", tras lo que ha lamentado que con la prórroga se "hipoteque el futuro de Castilla y León", mientras que el procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado ha lamentado que con esta situación, entre otras cosas, no se puedan convocar oposiciones de empleo público.

Finalmente, el procurador del PP Salvador Cruz se ha preguntado en qué situación se encontrarán las siete autonomías que han aprobado su presupuesto cuando se conozcan las cifras definitivas, y ha abogado por mantenerse en un escenario de "prudencia".

Consulta aquí más noticias de Valladolid.