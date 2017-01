Erkoreka se niega a "entrar en el juego de las especulaciones en el aire" sobre la independencia catalana y el Concierto

Erkoreka ha realizado estas declaraciones al ser preguntado, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, por las palabras del portavoz de EH Bildu y secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, en las que consideró que en próximos meses habrá "una República catalana independiente" y planteó si alguien cree que, en esas condiciones, en las que, a su juicio, el Estado no será "viable económicamente", se va a mantener el Concierto Económico vasco.

"A mí, personalmente, me parece una valoración especulativa porque especular en el aire sobre lo que pueda ocurrir aquí o allá en función de hipótesis que pueden o no suceder, me parece un ejercicio útil para las tertulias, pero, como portavoz del Ejecutivo, comprenderán ustedes que me resista a entrar en el juego de las especulaciones en el aire", ha apuntado.

