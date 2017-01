Las comarcas valencianas afectadas por el temporal serán declaradas zona catastrófica

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado este martes en Valencia que el Gobierno incluirá este viernes la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil -la nueva figura que sustituye a la de zona catastrófica- de las comarcas de la Comunitat Valenciana afectadas por el temporal de estos días, en el real decreto que aprobará el Consejo de Ministros.

Asimismo, se ha comprometido a que en Semana Santa el litoral valenciano, gravemente afectado por las lluvias y la nevada, esté reparado para la llegada de turistas. "No les quepa la menos duda de que el Gobierno va a trabajar intensamente en que eso sea así. Desde el minuto uno se va a trabajar para restablecer las zonas afectadas por el temporal", se ha comprometido De la Serna.

Así lo ha anunciado el ministro de Fomento en Valencia, tras mantener este martes una reunión con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para abordar las consecuencias del temporal que en los últimos días ha afectado a la Comunitat Valenciana. Puig ha valorado el encuentro como "positivo" y ha destacado el compromiso del Gobierno por "reponer los servicios básicos" y "dar cobertura a las personas que se han visto afectadas".

De la Serna ha destacado la coordinación existente entre las distintas administraciones en las tareas de Emergencias y ha achacado los problemas ferroviarios y el atasco de la A-3 a la "situación tan excepcional" que se ha vivido en la región valenciana.

Por ello, ha avanzado que este miércoles en la reunión de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, con los subsecretarios de los distintos ministerios se abordará la inclusión de la zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil en el real decreto que el Consejo de Ministros va a aprobar este viernes para atender las actuaciones por daños causados por el temporal del pasado mes de noviembre.

"Hay un compromiso del Gobierno por incluir los daños del temporal dentro de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil en el real decreto que aprobará el Consejo de Ministros", ha destacado De la Serna.

El fluido eléctrico vuelve a la comarca de Utiel-Requena

Todas las poblaciones y partidas rurales de la comarca de Utiel-Requena, en Valencia, disponen ya de suministro eléctrico, bien sea a través de la red convencional o por grupos electrógenos, después de cinco días sin luz debido al temporal de nieve que derribó torres del tendido eléctrico. Según han informado fuentes de Iberdrola, en la mañana de este martes se han terminado de instalar los últimos grupos electrógenos en urbanizaciones y aldeas en las que residían los 79 clientes que anoche todavía estaban sin servicio.

Durante los últimos cinco días, Iberdrola ha instalado unos 60 grandes grupos de electrogeneradores para dar suministro a más de 30.000 viviendas de la comarca que se quedaron sin luz el pasado jueves, tras las fuertes nevadas caídas en la zona. El peso de la nieve y el hielo derribaron numerosas torres de baja, media y alta tensión que atraviesan la comarca, y dejaron sin fluido eléctrico durante varios días a la mayoría de ciudadanos de la comarca.

Por su parte, el Ayuntamiento de Requena (Valencia) ha abierto este martes las puertas de la oficina donde se registrarán las reclamaciones de los afectados por el temporal de nieve que cortó la A-3 y llegó a dejar sin luz a 32.000 puntos de suministro.

La oficina estará ubicada en el Servicio de Atención y Tramitación del Ayuntamiento de Requena de 9.00 a 14.00 horas durante más de 40 días a partir de esta fecha, según ha informado el consistorio en un comunicado. Los afectados podrán presentar a través de un formulario una recopilación de los daños cuantificables que les haya ocasionado el temporal.

CCOO denuncia falta de mantenimiento en las carreteras

Comisiones Obreras (CCOO) ha pedido a la Fiscalía que investigue el supuesto incumplimiento del pliego de condiciones por parte de la empresa adjudicataria de la conservación y mantenimiento de las carreteras del sector V4-V7, en el interior de la provincia de Valencia, y la falta de planificación del personal en pleno temporal de frío.

Según ha informado el sindicato, la empresa concesionaria no dispone del personal mínimo y maquinaria exigido en el contrato de conservación y mantenimiento adjudicado, lo que se ha visto agravado durante el temporal de nieve de la semana pasada.

CCOO ha explicado que, a pesar de la necesidad de personal por la alerta por nevadas de los pasados días 19 y 20 de enero, los trabajadores de la V7 no fueron movilizados, y los de la V4 se tuvieron que hacer cargo de carreteras como la N-330 (tramo Requena-Almansa), la vía principal de evacuación de personal y ciudadanos de los pueblos limítrofes con al central de Cofrentes.

EL sindicato denuncia asimismo que la N-330 "se colapsó durante horas y se produjeron varios accidentes por una clara insuficiencia de medios humanos y mecánicos motivados por los recortes presupuestarios y por no movilizar al personal encargado habitualmente de la conservación de dicha vía". Además, asegura asimismo que en los 3 o 4 días anteriores al temporal, la empresa adjudicataria no les comunicó a los trabajadores, al menos a los de la V7, la proximidad de la situación de emergencia, y les encomendaron "realizar tareas que no eran imprescindibles en esos momentos".

