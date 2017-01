La alcaldesa de Sarria (Lugo) amenaza con "plantarse" ante Hacienda si no se habilita un tesorero

La alcaldesa de Sarria (Lugo), la socialista Pilar López, ha amenazado este martes con "plantarse" ante el Ministerio de Hacienda si no se le habilita un tesorero que desbloquee la situación de impagos en que se encuentra el Ayuntamiento.

Así, Pilar López ha advertido que, además de quedarse sin cobrar "proveedores y todas las tasas que tenga que pagar el Ayuntamiento", se inmoviliza "la actividad diaria del Ayuntamiento porque, en estos momentos, no existe la figura del tesorero ni para pagos, ni para ingresos, ni para nada que tenga que ver con movimiento de dinero".

Al respecto, la alcaldesa recuerda que este problema no es de ahora. "Cuando llegamos en junio de 2015, entraba en vigor esta ley que obliga a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes a tener tesorero habilitado con carácter nacional", ha explicado.

En este sentido, ha incidido en que su grupo de gobierno, en minoría, intentó crear esa figura, y llevó este asunto a dos plenos donde la oposición del PP, junto con dos concejales no adscritos (ex Compromiso por Galicia), echaron para atrás la creación de dicha plaza.

PLENO

Para este jueves se ha convocado otro pleno, pero la regidora ha avisado de que "la plaza no se crea instantáneamente" y habrá que esperar "dos o tres meses" para tenerla.

A la vista de que "no" puede tener el Ayuntamiento paralizado tres meses, indicó que habló con la subdirectora de Relaciones con otras Administraciones del Ministerio de Hacienda, que se comprometió "en el menor tiempo posible a buscar una solución".

NÓMINA DE ENERO

Por ello, Pilar López ha puntualizado que hasta "ahora" está todo pagado, aunque peligra la nómina de los funcionarios del mes de enero, por lo que convocó una reunión con la plantilla para comunicarles esta "contingencia".

En esta línea, confía en que el Ministerio llame incluso "hoy y dicen que buscaron una solución". "Ayer (lunes) nos reunimos con los trabajadores, que a lo mejor queda sin pagar la nómina de enero pero aún quedan cinco o seis día para pagar las nóminas", ha afirmado.

"Por parte del Ayuntamiento se hizo todo lo habido y por haber para no llegar a esta situación. La solución no depende de nosotros. La oposición no consideró necesario ni prioritaria la creación de esta plaza", ha concluido Pilar López.

Consulta aquí más noticias de Lugo.