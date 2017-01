Pide la eutanasia para sus dos hijos y su nieto, con enfermedades incurables

En una sociedad tan conservadora como la de Bangladés, la petición de Tofazzal Hossain ha provocado un debate abierto. Este vendedor de frutas lleva años cuidando de sus dos hijos y de su nieto, aquejados de distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad que ha llevado a Hossain a pedir la eutanasia para ellos.



"Les he cuidado durante muchos años, les he llevado a hospitales y vendí mi tienda para pagar su tratamiento, pero ahora estoy arruinado. Ellos sufren y no hay esperanza de recuperación. Yo no puedo soportarlo más".



Hossain ha escrito una carta pidiendo ayuda a las administraciones locales, o al menos una medicina que le ayude a poner fin a la vida de sus familiares, en un país donde el precio de los tratamientos están muy por encima del nivel de vida de la mayoría de sus habitantes. Diez millones de bangladesíes viven bajo el umbran de la pobreza.



"Quizás ellos piensan que no es importante, porque no se lo han tomado en serio", declara este hombre, que poco a poco ve como la vida de sus familia sigue empeorando. Su enfermedad procova un progresivo deterioro muscular y pocos pacientes han vivido más allá de los 30 años. "Es un caso humanitario, todo el mundo debería ayudar", ruega Hossain.

