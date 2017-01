Dastis respeta que Puigdemont vaya a Bruselas, pero subraya su defensa del Estado de derecho

El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha mostrado este lunes su respeto por la decisión del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de explicar mañana en Bruselas su propuesta soberanista, aunque ha subrayado que el Gobierno defiende en relación con este debate "la democracia y el Estado de Derecho".

En rueda de prensa en Barcelona tras una reunión de ministros y altos cargos de Exteriores de la UE y países de la ribera sur del Mediterráneo, Dastis ha sido preguntado por la conferencia que Puigdemont dará mañana martes en Bruselas acerca de su objetivo de convocar un referéndum independentista.

"En Europa se defiende la libertad de expresión y es legítimo que cada uno defienda su visión política", ha dicho el jefe de la diplomacia española, para quien el Ejecutivo hace lo mismo con la democracia y el Estado de derecho "en la idea de una Europa abierta e integradora".

Dastis y Puigdemont se han reunido este lunes en el Palacio de Pedralbes antes del inicio de esa reunión ministerial en el primer encuentro entre ambos. Fuentes gubernamentales han explicado que "ha sido una conversación amistosa y agradable" centrada en los temas que se tratan en este foro de la Unión por el Mediterráneo (UpM), como es la cooperación entre los países de ambas orillas, la juventud y la emigración. Asimismo, Alfonso Dastis ha agradecido la hospitalidad de la Generalitat.

El ministro no ha confirmado si su departamento va a abandonar el Patronato del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), aunque sí ha mostrado su "malestar" por recientes decisiones de ese organismo, que no ha concretado.

El Patronato ha nombrado recientemente al historiador Antoni Segura como nuevo presidente de este gabinete de pensamiento dedicado al análisis de temas internacionales y ha designado a nuevos integrantes de ese órgano. "Deberíamos haber sido consultados", ha subrayado Dastis al respecto.