¿Te puedes asfixiar en un coche con la calefacción puesta?

Seguro que más de uno ha escuchado hablar sobre la “muerte dulce”. Se trata del fallecimiento por intoxicación de monóxido de carbono (CO), un gas incoloro, inodoro e insípido que provoca un sopor en la víctima hasta su muerte.



Según José María López, director del INSIA (Instituto Universitario de Investigación del Automóvil de la Universidad Politécnica de Madrid), el problema está “cuando el vehículo está parado y el motor funciona al ralentí”. En estas condiciones, las emisiones de monóxido de carbono (CO) son especialmente importantes".



“Como es sabido, el CO es un gas incoloro, altamente tóxico y que puede generar la muerte cuando se respira a niveles elevados”, señala López. “Por este motivo, es recomendable que si se va a estar cierto tiempo con el vehículo parado, con o sin calefacción, alguna ventanilla esté ligeramente bajada para mejor ventilación del habitáculo”, añade el director del INSIA.



Por otro lado, Juan de Norverto, profesor de Motores de la Universidad de Nebrija ha señalado a 20MINUTOS.ES que la muerte por inhalación de CO (monóxido de carbono) puede ocurrir si:

Nuestro vehículo es de gasolina.

Estamos con el motor arrancado en un espacio cerrado pequeño y con la calefacción puesta con toma de aire exterior . En este caso la concentración en la habitación va subiendo y ese aire viciado va entrando en nuestro coche.

. En este caso la concentración en la habitación va subiendo y ese en nuestro coche. También con el vehículo parado y si hubiera una fuga en el colector de escape de modo que el aire que entra viene mezclado con ese gas de escape. De nuevo y si el vehículo no está ventilado hay un leve riesgo de asfixia.