El conocimiento de valenciano se equipara al marco europeo y se acreditará mediante seis niveles

Los certificados que acreditan oficialmente el nivel de conocimiento de valenciano van a dar un giro en cuanto a los niveles y a la propia concepción de los exámenes. La Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià (JQCV), el organismo dependiente de la Conselleria de Educación que los regula, se va a rediseñar con un nuevo modelo que contempla seis niveles: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. De este modo, desaparecerán los cuatro niveles actuales (Oral, Elemental, Mitjà y Superior), aunque con un calendario de implantación progresivo, en el que 2017 será un año puente en el que convivirán niveles actuales y futuros.

De este modo, 32 años después de la creación de la JQCV, su modelo de certificación se adapta al Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas con una nueva orden que se someterá a información pública a partir de este martes y que supondrá novedades no solo en los niveles y en las pruebas, sino también en la formación del personal examinador y en la homologación y validación de otros títulos y certificados. Las primeras pruebas, realizadas en 1986, registraron 3.700 aspirantes en tres sedes, frente a los 50.000 que se presentaron en las 24 sedes en 2016.

El conseller de Educación, Vicent Marzà, y el director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, Rubén Trenzano, han detallado este lunes en una rueda de prensa los detalles de este nuevo modelo de la JQCV, que pretende, según Marzà, potenciar la lengua propia fomentando su uso comunicativo, lejos de la "titulitis" o del "modelo de examen teórico de autoescuela", en referencia al examen tipo test. Según ha manifestado, "todo está enfocado a ayudar a la gente a hablar y escribir en valenciano, no como antes, que todo se centraba en saber reglas gramaticales y excepciones lingüísticas".

Nueva estructura de seis niveles

Los nuevos certificados se dividen en tres niveles (A, B y C), divididos a su vez en dos etapas de certificación: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. El nivel A1, el más básico, no existía hasta ahora como certificación, y no se obtendrá mediante un examen, sino a través de formación en instituciones homologadas (cursos de universidades, ayuntamientos...). El A2 equivale al que hasta ahora se conocía como Conocimiento Oral. El B1 se corresponde al Grado Elemental; el B2 no existía y supondrá una certificación intermedia entre el Elemental y el Mitjà. El C1 será el equivalente al actual Grau Mitjà y, finalmente, el C2, el más avanzado, equivale al actual Grau Superior.

Y, ¿qué pasa con los títulos expedidos hasta ahora, con el modelo que se abandona? Absolutamente nada. Con las homologaciones de niveles citadas anteriormente, los títulos actuales siguen siendo válidos y no hace falta hacer nada ni pedir nuevas acreditaciones. Por ejemplo, alguien en posesión del Mitjà tiene un C1, por lo que puede presentarlo para cualquier puesto en el que se pida acreditar ese nivel.

En el apartado concreto de las pruebas, estas contemplan una mayor interacción (las orales serán por parejas) y un mayor protagonismo de los textos y de la interacción del alumno con el texto. Podrán ser examinadores los profesores de valenciano de la escuela pública, pero también, por primera vez, los de la concertada. El nuevo modelo prevé confeccionar "un cuerpo altamente calificado de examinadores" con un compromiso de formación permanente por parte de la Conselleria.

Calendario de apliación

Por lo que respecta al calendario de aplicación, en 2017 todavía examinará, de forma transitoria, de Mitjà y Superior, pero incorpora los niveles A2 y B1. Para 2018, los tribunales examinarán de todos los niveles con los nuevos modelos y se eliminarán las nomenclaturas anteriores, y se comenzarán a expedir los certificados de nivel A1. Respecto a los certificados específicos de valenciano (lenguaje en los medios de comunicación, lenguaje administrativo y corrección de textos), Trenzano ha afirmado que se mantendrán como hasta ahora hasta que un nuevo decreto los regule de forma específica.

Homologación de títulos y certificados anteriores

Una novedad importante radica en la homologación de títulos de valenciano expedidos por otras instituciones, como las universidades. El anterior Consell del PP dejó de homologarlos desde 1995, al entender que eran títulos de catalán, pero una sentencia del Tribunal Supremo de 2006 le obligó a aceptarlos, pero solo previa reclamación del afectado. Con la nueva regulación de la JQCV, se homologarán los títulos expedidos por las cinco universidades públicas valencianas, pero también todas aquellas que forman parte de la Comisión Interuniversitaria de Estandarización de Acreditaciones de Conocimientos de Valenciano (Cieacova).

Consulta aquí más noticias de Valencia.