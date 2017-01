Frank Cuesta se separa de SCS y denuncia amenazas: "Ya no tengo licencia para rescatar animales"

El televisivo ha declarado en un vídeo de su canal de Youtube que tras un programa sobre el tráfico de animales en Asia "han llegado las consecuencias a modo de amenazas, una especie de complot para meterme en la cárcel". Frank Cuesta también ha admitido que "llega un momento en que dices 'tengo que preocuparme de mis hijos' y mis hijos ya están sufriendo bastante, con lo cual lo mejor es retirarse a tiempo y evitar daños mayores".

Imágenes 1 Foto

Además, el extenista ha confesado que ya no tiene licencia ni para rescatar ni para cuidar animales de Tailandia y que ya no queda ni un animal tailandés en su refugio de acogida: "Le quitas el dedo del ojo a cierta gente, que lo que quiere es dinero, es lo mejor para mí y toda la gente que está alrededor mío".

"Seguiré trabajando contra el abuso animal de otra manera, si me pasase algo a mí, decir (sic) que me he cubierto muy bien durante las últimas 48 horas para dejar un buen rastro de quién está detrás y cómo está. Nunca sabes lo que te va a pasar ni sabes cómo es esta gente. Espero que retirándome a tiempo las aguas se calmen y no pase nada".

También ha anunciado que cuando Yuyee salga de la cárcel se irán legalmente de Tailandia y "ya veremos lo que hacemos con nuestra vida".