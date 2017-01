El presidente de la Ejecutiva del PSOE de Valladolid niega los insultos a Patxi López y critica la carta hacia Izquierdo

Alonso, en declaraciones realizadas a Europa Press, ha lamentado y condenado los "insultos" entre compañeros y ha invitado a "relajar" los conflictos para que no haya esa "tensión", en referencia a los insultos que recibió Soraya Rodríguez durante la asamblea.

Sin embargo, el presidente de la Ejecutiva del PSOE de Valladolid -cargo honorífico en el partido- ha negado que se "insultara" a Patxi López. "Yo estaba presente el lunes en la sede del partido y es cierto que un compañero llamó traidora a Soraya, pero no oí que insultaran a Patxi López. Creo que es un tema que se ha sacado de contexto y que Soraya Rodríguez está distorsionando lo que sucedió", ha explicado Jorge Félix Alonso.

El exsecretario general del PSOE de Valladolid y que lleva 31 años como militante ha reconocido que no le gusta hacer declaraciones sobre las "interioridades" del partido, pero la carta que ha salido publicada hoy en varios medios en la que se pide, por parte de la militancia, la dimisión de Javier Izquierdo le "ha obligado" a dar un paso al frente.

"No me gusta hacer declaraciones sobre las cosas del partido, pero me sorprende esa carta porque la mayoría de las personas que firman no estaban presentes el lunes en la asamblea", ha señalado Alonso para afirmar que los contrarios al actual secretario provincial de los socialistas aprovechan "cualquier asunto" para pedir su dimisión.

Alonso entiende que para eso existen otros "cauces" más apropiados como son los Comités Provinciales, al tiempo que ha pedido que nadie le "encasille" en ningún "bando" porque parece que en este partido "o estás con unos o estás contra otros", en referencia a la tensión dibujada en el PSOE por el enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Susana Díaz y que se ha trasladado a todos los ámbitos de la formación.

"Hay que estar tranquilos, que los procesos sigan adelante porque la Gestora ya ha marcado unos plazos para las primarias y para la celebración del Congreso Federal", ha finalizado.

