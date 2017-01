Dani Rovira: "Después de los Goya, cerraré Twitter"

El actor y humorista Dani Rovira presentará por tercer año consecutivo la ceremonia de los Premios Goya, que tendrá lugar el próximo 4 de febrero. Sin embargo, tras la gala, Rovira hará un paréntesis en sus redes sociales para evitar intoxicarse con comentarios negativos como en años anteriores.

"Una vez que termine la fiesta, lo cerraré. Dejaré de mirarlo durante dos meses", ha dicho en declaraciones que recoge la revista Lecturas, aunque ha dejado abierta la posibilidad de utilizarlo "para poner cosas que yo quiera".

El año pasado aseguró en Twitter tras conducir la gala que no le había "merecido la pena presentar los Premios Goya". Respecto a esa ceremonia de 2016, Rovira ha asegurado que salió "contentísimo" y que se disgustó ante las críticas y comentarios negativos en las redes sociales. "Recibir tantas hostias me provocó agobio y tristeza y mi cabeza no paró durante los cuatro o cinco meses siguientes", ha confesado.

Ahora, ante la próxima gala que tendrá que presentar el sábado 4 de febrero, Rovira asegura: "Si no la presento, los cuatro borrachos infelices del Twitter se habrían salido con la suya", se ha reivindicado mientras concluye: "Peor que el año pasado no puedo hacerlo, ¿no?".