Cambio de mentalidad: cada vez más españoles tienen una visión positiva del alquiler de vivienda

Toda crisis trae cambios y uno de los más positivos que se está produciendo en el sector inmobiliario es el crecimiento del alquiler. España es y seguirá siendo un país de propietarios, pero el alquiler ha tomado mucha fuerza en los últimos años y eso se está trasladando a los precios. Los datos del último informe de Fotocasa, el referido a todo 2016, ponen de manifiesto el empuje que está viviendo el mercado del alquiler.



No sólo todas las comunidades autónomas registran subidas interanuales en el precio del alquiler –salvo la Rioja– sino que la variación anual se eleva al 6,7%, nuevamente el incremento más alto de todo nuestro histórico. Como explica, Beatriz Toribio, responsable de estudios de Fotocasa, estos datos tienen aún más valor si tenemos en cuenta que 2016 ha sido un año en el que el mercado de la compraventa ha dado señales claras de reactivación gracias a la consolidación de la reapertura del crédito por parte de las entidades bancarias y a la tendencia hacia la estabilización de los precios. Es decir, mucha gente sigue optando por el alquiler pese a la caída del precio de la vivienda ha tocado fondo en buena parte del país.



España seguirá siendo país de propietarios, pero el alquiler ha tomado fuerzaToribio se pregunta “por qué cada vez más gente alquila si somos un país de propietarios”. “Por necesidad”, se responde. “Vemos que pese a la mejora del crédito y a las oportunidades que ofrece el mercado tras un desplome de los precios del 45%, son muchos los españoles que optan por el alquiler por razones económicas: inestabilidad laboral, bajos sueldos, imposibilidad de acceder a la financiación o miedo a no poder hacer frente a los costes de la compra de una vivienda.



Los informes de Fotocasa revelan que se está produciendo un cambio en la mentalidad de los españoles. Cada vez tenemos una visión mucho más positiva del alquiler porque hemos comprobado que ya no existe una única opción –la compra–, sino que el arrendamiento puede adecuarse mejor a las necesidades de los españoles en según qué momentos de la vida. “Y también nos da más flexibilidad y libertad en un mundo tan cambiante como el que vivimos”, explica Toribio. Según la última edición del informe Los españoles y su relación con la vivienda, solo 4 de cada 10 españoles considera que alquilar es tirar el dinero (en 2011 esta proporción era 6 de cada 10) y 8 de cada 10 defienden que es una opción firme de vida.



De manera que crecen poco a poco los grandes convencidos del alquiler. “Aunque somos un país de propietarios, según nuestros estudios, un 16% de los españoles prefiere vivir en régimen de arrendamiento antes que en una vivienda de su propiedad, porcentaje que se eleva al 33% entre los actuales inquilinos. Son los grandes convencidos del alquiler, los que no cambiarían esta opción por ninguna otra”, detalla la responsable de estudios de Fotocasa.

La alta rentabilidad de alquilar un piso

Este cambio que se está produciendo a favor del alquiler explica otro de los hechos que más influye en los precios: las altas rentabilidades que ofrece actualmente la compra de vivienda para ponerla en alquiler. Conscientes de que este mercado del alquiler aún es incipiente en España en comparación con nuestros vecinos europeos y que tiene mucho recorrido, cada vez más inversores apuestan por la compra de vivienda para posteriormente arrendarla y obtener las altas rentabilidades que ofrece, superiores al 5%, según los datos del portal inmobiliario.



Todos estos factores, unido al boom que está viviendo el alquiler turístico gracias a Internet, explican que comunidades autónomas como Baleares (18,5%), Cataluña (14,6%) y Madrid (11,1%) cierren 2016 con subidas interanuales de dos dígitos inéditas en los diez años de vida el índice inmobiliario de Fotocasa. El repunte de los precios del alquiler es aún más evidente en las grandes ciudades, sobre todo en Barcelona y Madrid, donde alquilar un piso es entre un 12 y un 15% más caro que hace un año, o en destinos turísticos de la costa mediterránea, donde los precios suben a un ritmo superior al 10% que contrasta con la tendencia a la normalización del resto del país.