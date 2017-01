¿Cómo convertir tu teléfono móvil en un mando a distancia?

La tecnología está en constante avance, tanto que ya no necesitas mando a distancia para encender tu televisión o cambiar de canal, eso lo puede hacer tu móvil, el que va contigo todo el día. La torre de sonido, el televisor o incluso el aire acondicionado son aparatos que se pueden controlar desde tu smartphone. Según detallan en Computerhoy.

Lo primero que debes hacer es saber si tu móvil puede ser un mando a distancia. Para ello, es importante que compruebes si tiene sensor de infrarrojos, el cual es imprescindible para convertir el móvil en un mando a distancia. La forma más sencilla de comprobar esto es entrar en la página web del fabricante, buscar tu modelo de móvil y revisar las especificaciones en busca de "sensor infrarrojos".

También puedes descargar una aplicación de mando remoto universal para Android y comprobar si nos dice que tenemos sensor infrarrojos. La app de IR Universal TV Remote nada más abrirla te indica si tu teléfono tiene este sensor; si te sale el mensaje de "It seems you are using a device which does not have Google's ConsumerIRManager library" significa que no tienes la posibilidad de usar el móvil como mando a distancia.

Si eres un afortunado y tu smatphone tiene infrarrojos, seguramente también tenga la aplicación que permite controlar la TV desde el mismo. En el caso de Samsung es la aplicación Smart Controller, que podrás encontrar dentro de la carpeta "utilidades" (o "herramientas"). Si no tienes incorporada ninguna app, lo mejor será descargar la de IR Universal TV Remote, y seguir unos sencillos pasos de instalación: primero deberás seleccionar el tipo de dispositivo que queremos controlar con el móvil (televisor, reproductor de películas, consola, radio...). Después tendrás que elegir la marca del aparato que quieres controlar. Por último, seleccionarás las diferentes distribuciones de mando que podrás elegir para ese aparato.