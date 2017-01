La oposición acusa de "negligencia" al Gobierno por su gestión del temporal en España

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha pedido disculpas a los ciudadanos afectados por las condiciones adversas del temporal porque "se entienden las circunstancias en las que se han encontrado muchas personas", pero ha atribuido la situación a "circunstancias de caracter extraordinario" y a condiciones meteorológicas "históricas".

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro ha recordado que la AEMET ha calificao los datos como "históricos" y ha afirmado que la situación es "excepcional" porque se ha producido en áreas donde "normalmente" no se producen estas nevadas. "No se conocían fenómenos de estas características desde hace 30 años", ha dicho.

En cuanto a la situación en la A-3, el ministro asegura que pese al temporal de nieve "los coches estaban circulando con normalidad, pero una colision de vehiculos ligeros provocó un atasco y diversos camiones, como consecuencia del atasco, tuvieron también accidentes y quedaron cruzados en la carretera". De la Serna defiende que esos incidentes dificultaron el acceso temporano de los quitanieves, a lo que se sumó la caída de tres postes y torres electricas de alta tension.

De la Serna ha ofrecido las "disculpas" de su departamento pero descarta que se haya producido una negligencia como le acusan desde la oposición. "Se han ido tomando las medidas segun el protocolo establecido", ha explicado el ministro. "Si no se hubieran producido circunstancias sobrevenidas, como fue ese accidente en la A-3, el tráfico habría transcurrido con normalidad".

Críticas desde la oposición

El PSOE ha pedido explicaciones al Gobierno por su "negligente" gestión del temporal. Los socialistas acusan al Ejecutivo de falta de previsión y quieren que los ministros de Fomento e Interior, Íñigo de la Serna y José Ignacio Zoido, comparezcan en el Congreso para explicar la "situación que han padecido miles de personas que han quedado atrapadas en trenes y carreteras", pese a que "las previsiones meteorológicas eran sobradamente conocidas desde hace una semana y ni siquiera se esparció sal".

Compromís se ha unido a las críticas socialistas. Su diputado Ignasi Candela, que viajaba ayer en uno de los trenes que quedó paralizado casi cinco horas a la altura de Albacete, ha dicho esta mañana en el Congreso que no le parece "muy lógico que a los afectados no se les diese ninguna alternativa".

Aunque no rechaza las críticas que se hayan podido producir, ha dicho que el Gobierno está trabajando para atender a las personas y a las infraestructuras. "No me consta la crítica de la Comunidad Valenciana", ha aseverado De la Serna, que ha dicho que ha hablado con el presidente de la comunidad, Ximo Puig, quien le ha dado las gracias por el ofrecimiento del Gobierno para trabajar en la solución.