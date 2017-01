Consejos para hacer una reclamación a tu aseguradora

¿Has tenido un siniestro y tu aseguradora no te facilita la indemnización por los daños sufridos? Si es tu caso, recogemos el artículo elaborado por arpem.com en el que cuenta el proceso que tienes que seguir, en el caso de que seas un tomador de un seguro y tengas algo que reclamar.

1) Antes de hacer cualquier reclamación a la aseguradora, tienes que leer de forma concienzuda las condiciones de tu póliza, así como la letra pequeña. Ten en cuenta que a veces hay exclusiones de ciertas garantías que creías que estaban cubiertas.



2) Después de que te hayas informado bien de tu contrato, tienes que hablar con tu mediador de seguros, que es quien te vendió la póliza. En el caso de que no lo tengas, tendrás que llamar al teléfono de atención al cliente.



3) Si el mediador no te resuelve el problema, tendrás que hacer un escrito y poner una queja o reclamación en el departamento de defensor del asegurado. Tendrás que hacerlo por burofax, por correo certificado con acuse de recibo u otra vía que te permita tener un comprobante de dicha reclamación.



4) El siguiente paso, si no obtienes respuesta del departamento del defensor del asegurado tras dos meses, es dirigirte al departamento de Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). Puedes hacerlo a través de su web o por correo certificado. Tienen un plazo de cuatro meses para responder.



5) Aunque la DGSFP emita una decisión, la aseguradora no está obligada a cumplirla. Por eso la última vía es acudir a la vía arbitral o judicial.



Arbitral: es un camino más económico, eficaz y sencillo de carácter extrajudicial que puede resolver problemas entre clientes y aseguradoras. Puedes acudir de forma presencial a la Junta Arbitral Regional de Consumo, a las asociaciones de consumidores adheridas al sistema arbitral o también puedes presentar una solicitud por escrito ante las oficinas de consumo de tu comunidad autónoma.



Judicial: Es la última opción. Si escoges ésta, un juez dictará sentencia en un tribunal, pero ten en cuenta que tendrás que cubrir las costas procesales.



Recuerda que si tienes contratada una cobertura de defensa jurídica en tu póliza, tu aseguradora te dará una cantidad de dinero para que pagues a un abogado de tu confianza, pero solo si el causante del siniestro es un tercero y tienes que reclamar a su compañía el pago de una indemnización.